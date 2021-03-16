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一期稻停灌補助傳團體代領 桃園爆100多地主代耕糾紛

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員謝美英（圖右）質疑一期稻作有團體代申領停灌補助，市長鄭文燦（圖左）表示申領補助要同意書，全市100多件發生爭議。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員謝美英（圖右）質疑一期稻作有團體代申領停灌補助，市長鄭文燦（圖左）表示申領補助要同意書，全市100多件發生爭議。記者曾增勳／翻攝

桃園市議員謝美英今天下午質詢，接獲地主反映農田未委託代耕卻遭代領補助費，質疑有團體代申請補助，地主申訴無門。市長鄭文燦表示，中央今年決定桃園7174公頃一期稻作停灌，地主、代耕業者任何一方申領補助都要出具同意書，沒有同意書無法請領補助，全市100多件未委代耕業申領補助爭議，他要求農業局協助個案個別解決。

謝美英質詢指出，農田休耕補助應照顧實際耕作者，近日傳出地主陳情，農田未委託代耕卻遭代領停灌休耕補助，質疑有團體代申請補助，要求市府協助瞭解，維護地主權益。

鄭文燦表示，去年水情吃緊，中央決定二期稻作停灌，當時未宣布今年一期稻作停灌。後來中央決定今年桃園灌區約7174公頃一期稻作停灌休耕，若地主同意代耕，由代耕業者取得書面同意書進行申領，若地主本身為耕作者，地主自行請領，全市已發生100多件爭議案，個案個別協調解決。

鄭文燦 二期稻作

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