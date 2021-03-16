一期稻停灌補助傳團體代領 桃園爆100多地主代耕糾紛
桃園市議員謝美英今天下午質詢，接獲地主反映農田未委託代耕卻遭代領補助費，質疑有團體代申請補助，地主申訴無門。市長鄭文燦表示，中央今年決定桃園7174公頃一期稻作停灌，地主、代耕業者任何一方申領補助都要出具同意書，沒有同意書無法請領補助，全市100多件未委代耕業申領補助爭議，他要求農業局協助個案個別解決。
謝美英質詢指出，農田休耕補助應照顧實際耕作者，近日傳出地主陳情，農田未委託代耕卻遭代領停灌休耕補助，質疑有團體代申請補助，要求市府協助瞭解，維護地主權益。
鄭文燦表示，去年水情吃緊，中央決定二期稻作停灌，當時未宣布今年一期稻作停灌。後來中央決定今年桃園灌區約7174公頃一期稻作停灌休耕，若地主同意代耕，由代耕業者取得書面同意書進行申領，若地主本身為耕作者，地主自行請領，全市已發生100多件爭議案，個案個別協調解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言