桃園大溪區公所農林漁牧業普查所揭牌
桃園市大溪區公所今天舉辦農林漁牧業普查所揭牌活動，區長陳嘉聰表示，農林漁牧業普查訂在今年5月1日至6月30日訪查，透過統計普查對象提供資料，反映農業經營實況，以利政府精進農業政策。
桃園市13個行政區劃分371個普查區，大溪有28個普查區，今天成立農林漁牧業普查所，區長陳嘉聰擔任普查所主任，團隊5月1日至6月30日期間派員至住家訪問填表，訪查強調「3不2會」，絕不會洩漏受訪戶個資、不問普查表以外資訊、不會要求受訪者提供帳戶等資料、會佩戴識別證、會親送受訪戶函，提醒民眾注意並安心受訪。
陳嘉聰說，農林漁牧業普查是根據統計法規定，每5年舉辦1次基本國勢調查，民國45年創辦，這次為第14次，目的是蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等基本資料，掌握農糧產業結構，提供農業統計調查抽樣應用，及支援釐定國家發展建設與農業輔導策略。
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