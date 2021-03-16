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桃園野趣創意協會獨輪車成果展展 學童特製8吋車秀技術

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
張雅熏（右）表現精湛的獨輪車技術。圖／李詩琪總幹事提供
張雅熏（右）表現精湛的獨輪車技術。圖／李詩琪總幹事提供

桃園市野趣創意休閒運動協會籌備半年的獨輪車成果發表會，上周開場，這是第一次演出，讓參加學生表現出特色和自信；理事長謝彰文表示，孩子能在不同舞台揮灑自如，自信、專注又精湛表演總讓與會貴賓拍掌叫好，雖有幾位演出者遇上學習瓶頸與障礙，仍展現出不放棄精神，令人動容。

協會總幹事李詩琪表示，成果發表會有大團花，還有雙胞胎騎8吋小車的單花，另爸爸們伴舞的男團，媽媽們帶著初階班的親子團花，與華麗的雙花和演技精湛的小團，光編排就讓教練們燒腦；其中還歷經疫情停課，讓排練一波三折，還好有最堅強的志工家長團幫忙和管理秩序，讓練習越來越上軌道，最後順利演出完成。

有位國小3年紀學生張雅熏是軟骨發育不全症孩子，身高100公分；媽媽說，她看著別人開心練習，自己只能在旁邊默默等待，趁別人休息借用獨輪車坐在上面，感受上車滋味。因雅熏不斷反映「我想練獨輪車」、「有適合我的車嗎？」爸爸為了完成女兒學獨輪車心願，請教練幫忙找到師傅做了8吋小車，爸爸又調整更適合女兒操控，當天演出感動了在場的來賓，東安國小校長張瓊友還特地幫她加油打氣。

騎跡一輪車教練廖哲剛表示，教練們每年特地去日本東京參加一輪車發表會，也期待可在台灣舉辦一樣的活動，這次終於實現了，發表會不輸日本。

李詩琪說，這次聯合成果展除了學生和家長聯誼，也觀摩彼此的技術和表演風格；教練會後帶來好玩的體驗遊戲，如騎著獨輪車壓氣球、套圈圈、曲棍球體驗，孩子們玩到不想回家。

桃園市野趣創意休閒運動協會成果發表會，展現學員多方面獨輪車技巧。圖／李詩琪總幹事提供
桃園市野趣創意休閒運動協會成果發表會，展現學員多方面獨輪車技巧。圖／李詩琪總幹事提供
學生們練習獨輪車運動，學到許多操控技巧，也為自己建立自信心。圖／李詩琪總幹事提供
學生們練習獨輪車運動，學到許多操控技巧，也為自己建立自信心。圖／李詩琪總幹事提供

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