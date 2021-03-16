影／參觀堆高機考照 徐耀昌盼苗栗打造優良職安環境

苗栗縣長徐耀昌上午訪視竹南鎮社團法人台灣安全衛生協會，參觀技能檢定術科場地，並了解職業安全衛生相關技能檢定的各機械設備與職安人員考照流程，對協會提供服務表示肯定；徐耀昌呼籲縣內企業主加強提升職場工作安全，勞資雙方共同打造「安心、安全、安穩」的職場工作環境。

台灣安全衛生協會2009年在竹南設立學科、術科實習及檢定場，盼提升苗栗縣職安技能培訓品質、方便勞工考照，2013年向勞動部技能檢定中心申請獲准辦理學、術科即測即評考照，場內有電腦教室、起重機操作、電銲及堆高機示範場地及設備。

徐耀昌上午11點由台灣安全衛生協會理事長盧克樑及協會幹部、勞青處長彭德俊等人陪同，參觀職業安全衛生相關的技能檢定機械設備，聽取簡報，協會也安排固定式、移動式起重機操作、堆高機駕駛及倉儲作業等檢定示範。

協會目前辦理堆高機、固定式及移動式起重機等200多項職類考試，提供苗栗地區勞工就近參加術科實習和在地考照場所，提升勞工學習意願及考照率。

徐耀昌強調，縣府去年輔導並結合竹南、頭份工業區近20家大小企業，成立苗栗縣第一個職安衛生家族，透過績優工安企業經驗傳承，推動集合式輔導、辦觀摩及相關技術指導等課程，有效提升區域性整體工作環境安全衛生；另也成立跨局處的職業安全衛生推動小組，透過分工合作及跨域治理，將職業安全衛生觀念導入各行業的經營運作，盼有效預防職業災害的發生，去年苗栗縣獲勞動部職業安全衛生考評優等，名列分組第一，展現縣內推行職業安全衛生成果。