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桃園航空城拆遷居民 進百戶申請蘆竹中繼宅10月將入住

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影

桃園航空城是台灣有史以來最大開發計畫，目前已進入實質開發階段，為讓拆遷戶有暫時安頓居所，桃園市府將蘆竹1號、2號社會住宅作為中繼住宅；桃園市長鄭文燦今帶大園區里長們、議員會勘，鄭市長說，現已有110幾戶申請，現地離原生活圈約10分鐘車程，等於是「離村不離鄉」。

鄭文燦說，航空城目前優先區搬遷包含300多公頃、500多戶需安置，市府幾個方案中，除了租金補貼80萬元外，還提供中繼住宅蘆竹1號、2號，這2處估計今年10月可完工進住，總戶數約500多戶，開放讓優先區居民申請，已申請110幾戶。

鄭文燦今帶大園區里長、居民代表來看蘆竹1號、2號，內部有3個房型，大家都很滿意，他表示將來真正安置住宅坪數會大更多，約落在25坪、35坪及45坪，是比較大的永久住宅，；而這次中繼住宅位在大竹生活圈，有大竹國小、黃昏市場、親子館及埤塘公園。

鄭文燦指出，這邊離原來生活圈約10分鐘車程，等於是「離村不離鄉」，還是能與原來親友互動良好，生活機能也不錯；但有蘆竹區議員建議，不要全部都做中繼住宅，部分保留作青年宅、弱勢家庭安置，市府表示等第一輪拆遷戶登記完畢後，會做社宅抽籤作業。

桃園市府地政局表示，蘆竹2號共416戶，每戶都有冷氣、衣櫃、瓦斯爐（電陶爐）、排油煙機、衛浴，基本家具並結合親子館，而安置戶可用市府發放房租補助費支應租金，也規畫租屋媒合平台、包租代管等，協助民眾租屋。

地政局說，2月22日至3月19日受理中繼住宅承租申請，截至3月12日止共有99件，包含附近一期68件、機場園區31件，後續由住宅發展處通知民眾辦理租屋登記，預計4月至5月開放看屋、登記房型及抽籤選屋，9月簽約點交，預定10月起開放入住。

蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部衛浴乾濕分離。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部衛浴乾濕分離。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左2）今帶領大園區多民里長、議員到蘆竹2號社宅會勘。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左2）今帶領大園區多民里長、議員到蘆竹2號社宅會勘。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影
蘆竹2號社宅內部有3個房型，部分將作為航空城拆遷戶的中繼宅。記者曾健祐／攝影

鄭文燦 親子 航空城

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