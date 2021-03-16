若水情轉紅燈 新竹地區將分這2區「供五停二」

水情吃緊，新竹寶二、苗栗永和山水庫蓄水率都僅1成多，竹竹苗地區月初邁入全天減量供水的橙燈階段，台水第3區管理處今天簡報，提到若水情持續嚴峻亮起紅燈，新竹地區將分甲、乙區「供五停二」，竹科暫定減供20%。由於醫療用水1天都不能斷，市長林智堅今邀8家醫院代表到3區處訪視抗旱取水演練過程，加強整備也盼備而不用。

新竹縣市原本每天用水須56萬公噸，主要來自頭前溪隆恩堰、寶山與寶二等水庫，由於水庫蓄水持續下探，各項抗旱調水工程應變接力上場，包括桃竹備援管線北水南調等，減緩水庫用量，配合水情減量供水，目前新竹地區用水降至每天53萬公噸。

不過旱象未解，水情仍不樂觀，台水第3區管理處長丘宗仁今在廠區載水演練前簡報提到，未來水情若亮紅燈得採取分區供水，新竹市被列在乙區，周三、四停水，範圍包含竹市、竹縣寶山鄉、竹東鎮與部分芎林鄉，乙區用戶23萬戶，可節水6.14萬公噸。

丘也提到，分區供水不會在周六、日的假日停水，甲區包含竹北市與高速公路以西的部分芎林地區，為周一、二停水。台水說明，竹科雖列為乙區，但屆時暫定以減供20%為原則，實際減供比例由竹科自行管控，另北埔、峨眉、湖口與新豐等竹縣其他鄉鎮不算在新竹系統的供水範圍內，因此未被納入甲、乙區的分區供水規畫。

林智堅說，水情嚴峻，抗旱跟防疫同等重要，需要政府、企業與民間一起努力，若未來進入分區供水階段，他想到，醫療單位絕對不能1天沒水，今天邀醫療單位代表訪視載水演練，一方面希望超前部署，也希望醫院能先行整備，審視內部儲水設施等。

今天包括台大、馬偕、國泰、南門、國軍、新生、新中興、安慎診所等8家醫院代表都出席，台水公司因應紅燈分區供水，已預先規畫於新竹市博愛街、東美路的淨水場設置2個載水點，提供醫療、救災使用，6公噸水車約花15到20分鐘可注滿。

丘宗仁也提到，第3區管理處在竹苗地區已規畫13個載水點，主要提供醫療、消防使用，不提供工業載水，也請市府協調醫院取水時先向台水登記，以利安排調度，另管線末端與高地區也有規畫43個臨時供水站，將配合中央指示啟動各項應變措施。