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貨轉區7.7公頃僅3家合法建築 苗栗變更產專區差一步

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」變更「產業專用區」案，備受地方注目。記者范榮達／攝影
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」變更「產業專用區」案，備受地方注目。記者范榮達／攝影

高速公路苗栗交流道附近特定區計畫「貨物轉運中心區」畫設40多年，地方發展受限，民間自辦市地重劃推動變更「產業專用區」，結合旅遊觀光等產業用途，縣都委會已審查通過主要計畫、細部計畫，目前只差重劃會提具計畫書審核通過，併報內政部核定後實施。

台6線、台72線口附近的貨物轉運中心區，面積約7.7公頃，特定區計畫1977年公告實施，1998年要求另擬細部計畫，開發因此受限至今，區內僅有1998年前3家合法建物，現況大多農業使用，其次沿著台6線有家具、汽車修理場等廠房、倉庫，近年來苗栗旅遊觀光產業蓬勃，民間推動變更產專區案，也備受地方期待。

縣府工商發展處、地政處指出，變更案朝貨物轉運結合旅遊服務發展，縣都委會已審查通過變更主計畫及細部計畫，重劃會申請擬辦重劃範圍，目前公告徵求意見中，等市地重劃計畫書審核通過後，再檢具變更主要計畫書圖，報內政部逕予核定後實施。

根據變更產專區細部計畫指出，市地重畫總開發費用約3億6268萬元，畫設第一種產業專用區1.44公頃，第二種產業專用區3.8公頃，提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨業、綜合零售業、一般零售業、餐飲業、觀光及旅遊服務業、陸上運輸服務業、休閒及娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業。

縣府文化觀光局長林彥甫樂觀其成，他說，計畫區貨物轉運功能已有其他區位提供，需求性及必要性不足，計畫地處交通樞紐位置，高速公路西部城市交流道附近很多地方都發展成商圈，且台72線線聯絡大湖、泰安風景區，對觀光旅遊發展值得期待。

產業專用區 貨物轉運中心

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