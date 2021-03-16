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物價漲航空城蓋不起房 地主拉布條抗議民代促調補償

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議會市長鄭文燦施政報告，市議員質詢要求調高評點號大園地主到議會前抗布條喊口號抗議陳情。記者曾增勳／攝影
桃園市議會市長鄭文燦施政報告，市議員質詢要求調高評點號大園地主到議會前抗布條喊口號抗議陳情。記者曾增勳／攝影

桃園市議會今天上午第2屆第5次定期會進行市長鄭文燦施政報告，多位市議員質詢航空城開發配地物價指數上漲，營建成本增加，將無法重建房子，要求市府調高補償，大園多位居民並到在議會前拉布條抗議，鄭文燦表示，航空城優先區補償已考慮重建成本，從430億元增加到660億元，增加56%，遠高於區段徵收工程費，目前85%地主同意，未來可考慮將物價指數調整納入適用。

市議員劉勝全、郭麗華、游吾和、徐其萬多人質詢指出，去年12月到今年1月來物價已上漲7%，若到到明年底抽籤配地、到2023年初起蓋房子，營建成本上漲，屆時居民將無法蓋房子，要求市府補償價格應隨物價指數調整、調高評點，要求解決地上物複估引發的爭議。

大園區地主8、9人前往市議會前，拉起「我只想要一個家」、「補償金額不符重建成本」白布條抗議，居民更高喊「我要一個家，我不要負債重建」向市府陳情，地主表示，隨原物料上漲，物價指數上漲，居民擔心到時候負債、會蓋不起房子。

鄭文燦表示，航空城進入實質開發階段，優先區約300多公頃，將在今年10月進場複估，優先區補償已考慮重建成本在內，目前已完成85%居民協議價購，優先區已考慮地主重建成本，搬遷戶加碼補償25%及80萬租金補貼，從430億元增到660億元，遠高於區段徵收工程費重建成本，希望落在每坪10萬多元，未來每年隨物價指數調整納入適用。

鄭文燦 航空城 區段徵收

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