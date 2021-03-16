物價漲航空城蓋不起房 地主拉布條抗議民代促調補償

桃園市議會今天上午第2屆第5次定期會進行市長鄭文燦施政報告，多位市議員質詢航空城開發配地物價指數上漲，營建成本增加，將無法重建房子，要求市府調高補償，大園多位居民並到在議會前拉布條抗議，鄭文燦表示，航空城優先區補償已考慮重建成本，從430億元增加到660億元，增加56%，遠高於區段徵收工程費，目前85%地主同意，未來可考慮將物價指數調整納入適用。

市議員劉勝全、郭麗華、游吾和、徐其萬多人質詢指出，去年12月到今年1月來物價已上漲7%，若到到明年底抽籤配地、到2023年初起蓋房子，營建成本上漲，屆時居民將無法蓋房子，要求市府補償價格應隨物價指數調整、調高評點，要求解決地上物複估引發的爭議。

大園區地主8、9人前往市議會前，拉起「我只想要一個家」、「補償金額不符重建成本」白布條抗議，居民更高喊「我要一個家，我不要負債重建」向市府陳情，地主表示，隨原物料上漲，物價指數上漲，居民擔心到時候負債、會蓋不起房子。

鄭文燦表示，航空城進入實質開發階段，優先區約300多公頃，將在今年10月進場複估，優先區補償已考慮重建成本在內，目前已完成85%居民協議價購，優先區已考慮地主重建成本，搬遷戶加碼補償25%及80萬租金補貼，從430億元增到660億元，遠高於區段徵收工程費重建成本，希望落在每坪10萬多元，未來每年隨物價指數調整納入適用。