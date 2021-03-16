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全國金牌農村決賽本周登場 竹縣寶山、新埔2社區拚佳績

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新埔鎮旱坑社區發展柿餅教育園區，每年9月開始曬柿餅，一整片金黃柿餅海，吸引大批遊客搶拍美照。圖／聯合報系資料照
新埔鎮旱坑社區發展柿餅教育園區，每年9月開始曬柿餅，一整片金黃柿餅海，吸引大批遊客搶拍美照。圖／聯合報系資料照

新竹縣第2屆金牌農村得主為新埔鎮旱坑社區、寶山鄉新城社區，將代表新竹縣參加3月20日全國賽的第一階段審查，縣長楊文科今天在主管會報贈送鳳梨、蘿蔔，為2個社區打氣加油。新城社區以新城風糖為名，帶動在地觀光發展也增加就業機會，旱坑社區則以柿餅聞名遐邇，致力發展柿餅教育園區成在地特色，吸引遊客造訪。

農業處表示，行政院農業委員會為樹立臺灣農村典範，每3年舉辦一次金牌農村選拔競賽活動，競賽分為兩階段，第一階段為簡報面談及書面評審，將在3月19日至21日選出前20個農村，進入第二階段進行現地審查。

縣府致力輔導農村發展，北埔鄉南埔社區在第1屆全國金牌農村競賽中拿下金牌獎，去年10月辦理第2屆縣內初賽，新城社區及旱坑社區從33處農村社區中脫穎而出，盼能延續南埔社區奪得第一屆金牌農村的氣勢，再為竹縣添佳績。

新城社區2013年通過農村再生計畫後，以傳統產業「黑糖」為發展方向，開始復耕甘蔗並鼓勵友善耕種，開發出黑糖爆漿包、黑糖饅頭等產品，以及相關的農村體驗遊程，並成立「新城風糖公司」，透過農村企業化的經營模式，吸引人才回鄉。

新埔鎮旱坑社區則在2014年核定農村再生計畫，多家柿餅加工廠合力發展柿餅教育園區，除了有柿餅、柿干、柿霜等製品，也提供產業及生態導覽解說及柿染DIY體驗等，每年9月九降風起開始曬柿餅，一整片金黃柿餅海，更吸引大批遊客搶拍美照。

縣長楊文科（右六）今天在主管會報贈送鳳梨、蘿蔔給旱坑社區、新城社區，盼他們奪得金牌農村，再為竹縣添佳績。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右六）今天在主管會報贈送鳳梨、蘿蔔給旱坑社區、新城社區，盼他們奪得金牌農村，再為竹縣添佳績。記者陳斯穎／攝影

柿餅 新竹 農村再生

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