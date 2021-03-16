竹市周周有活動 舞鈴劇場、FOCA馬戲團特技嗨爆

隨著新冠肺炎疫情趨緩，新竹市政府今宣布，本周末起將「周周有活動」，不僅為兒藝節提前暖身，也要給竹市孩子一份最特別的兒童節大禮，3月20日晚間7點在大湳雅公園會有舞鈴劇場，27日會邀請FOCA福爾摩沙馬戲團在孔廟廣場帶來歡樂又震撼的特技表演，當天還有為親子設計的「左岸運動日」，邀全國民眾到竹市參加春季親子派對。

文化局表示，由於疫情趨緩，市府決定重新舉辦兒童藝術節，除在新竹左岸設置大型遊具，也規畫市區古蹟間的光雕展演，市府正積極研議防疫措施及現場維安，要讓民眾能放心出門、安心賞玩。

文化局指出，3月20日及27日兩個周末晚間將辦理兩場親子藝文活動為兒藝節暖身。「舞鈴劇場」結合古老童玩扯鈴與舞台美學，演出全世界獨一無二的扯鈴表演形式。本次劇作「生命之光」以大地之母創造的阿米巴（Amoeba）發想，從阿米巴最純真原始的初心，看見生命之美，更運用扯鈴、歌唱、雜技、舞蹈、擊鼓、多媒體等，打造虛實交錯的夢境舞台，保證精采絕倫。

27日晚上7點則邀請擅長融合現代馬戲及街頭藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在孔廟前廣場演出劇作「馬戲派對」，描述美國娛樂巨擘費尼爾斯·巴納姆（P. T. Barnum）傳奇的一生。FOCA福爾摩沙馬戲團是台灣第一個專業馬戲團隊，擅長打破舞台限制，帶給觀眾驚奇與歡樂。