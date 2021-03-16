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頭份市700多萬元改善公園設施 市長預告滾輪溜滑梯

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所斥資700多萬元，啟動改善公園休憩設施。圖／羅雪珠提供
苗栗縣頭份市公所斥資700多萬元，啟動改善公園休憩設施。圖／羅雪珠提供

苗栗縣人口最多的頭份市，市公所盤點公園設施老舊，斥資700多萬元，啟動改善運動公園、德義公園、大亨公園，將汰換罐頭遊具等，市長羅雪珠並預告運動公園將會有全縣第一座滾輪溜滑梯，工程將於今年5月完成，提供安全及共融休憇空間。

頭份運動、德義、大亨公園周邊住家集中，加上少子化、高齡社會，共融性休憩需求迫切，羅雪珠表示，市公所盤點相關設施，發現部分遊戲場地墊不符合安全規範，還有老舊缺乏創意，運動公園的抿石子溜滑梯滑度又不夠，市公所預算700多萬元，近期將施工改善，預計5月完工。

市公所指出，頭份運動公園將改善抿石子滑梯的坡度，汰換1座成滾輪滑梯，全縣首座也別具趣味，另增加攀爬網、沙坑挖土機遊具，更新遊戲區地墊等；德義公園則將原有罐頭遊具，汰換成共融式遊具；大亨公園將更新步道、改善排水功能。

羅雪珠說，頭份城市發展快速，縣府今年並陸續在忠孝公園、蟠桃公園及音樂公園等地，建置共融式遊戲場，提醒鄉親注意施工期間範圍及安全，可以期待頭市未來將提供更多的優質親子活動空間，也有鼓勵年輕夫妻生育的作用。

溜滑梯 親子

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