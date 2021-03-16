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北埔、峨眉領嘸停灌補助 農委會：制度上第一次遇到

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌（右）和農委會主委陳吉仲（左）上午在立法院備詢時，被問及停灌補助相關事宜。記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌（右）和農委會主委陳吉仲（左）上午在立法院備詢時，被問及停灌補助相關事宜。記者曾吉松／攝影

水情吃緊，桃竹苗部分地區實施停灌，稻作每公頃補償14萬元。國民黨立委林思銘今天在立法院質詢時質疑，新竹縣北埔、峨眉鄉因非水庫給水，未納入停灌補償範圍內，有違平等原則。農委會主委陳吉仲說，這是有史以來第一次遇到這樣的情況，會就制度面和經濟部研議，不會讓這種情形再發生。

林思銘指出，北埔及峨眉鄉稻作實耕面積約56公頃，此次停灌受影響最大宗為水稻作物，但因北埔及峨眉非水庫給水，不列入補償。農委會建議農民申請天然災害救濟補助，但白米1公頃僅補助1萬8千元，和停灌補償兩者相7.7倍，這讓因為水源被政府挪用而受災的農民情何以堪？

林思銘表示，農委會應該修正停灌補助作業標準，將非屬水庫灌區、但灌溉水源同時供應水庫取水者，一併納入補助範圍。

行政院長蘇貞昌表示，陳吉仲照顧農民非常努力、面面俱到，是否哪些地方確實受影響，他相信農委會一定以盡量照顧農民的角度來做。停灌補助有相關標準規定，若非水庫，要補助有窒礙的地方，請農委會來了解。

陳吉仲說，去年二期有向新竹縣市停灌農民保證，會以最快速度拿到現金停灌補助，這是有史以來在一兩個月內全部拿到。他也已打電話給北埔農會總幹事了解，這在制度上真的是第一次遇到。由於停灌經費有一半來自經濟部，就制度面而言，會和經濟部就這議題研議，不會讓它下次再發生。

農民 農委會 水庫

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