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新竹米粉外銷美國有山寨品 看到「中國台灣省製」勿買
新竹米粉遠近馳名，未料近日有海外僑民投訴媒體指新竹市米粉業者外銷美國的米粉竟標示「中國台灣省新竹市」。新竹市政府今天指出，經了解，該家業者產品在十多年前就被對岸廠商仿冒，並冠以「中國台灣省」稱號，市府譴責仿冒行徑，今年也新輔導推出優良新竹米粉標章，搭配新竹製造標章，雙標章才是正港的新竹味。
新竹市「九降風」聞名，造就獨特的新竹米粉，也是新竹市最知名的傳統產業，店家將好味道一代傳一代，甚至外銷海外。市府指出，為積極推廣新竹在地美食文化，市府持續協助業者行銷及創意發想，業者也會標示每包米粉的米含量，讓消費者能知道所購買的米粉來源，認明新竹出產的雙標章。
產業發展處長張力可也提到，市府2021年起輔導新竹市米粉商業同業公會，推出新竹在地的「米粉標章」，來強調新竹出產的米粉，而新竹米粉標章的圖案有稻米及代表米粉的線條，曲線象徵九降風，還有「優良新竹米粉」的中英文字樣，融合在地元素也走向國際化，將透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，希望透過米粉標章來維護在地的特色產業及消費者權益。
新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴也說明，新竹在地的米粉都有優良米粉的商標，業者生產的米粉產品須按食藥署的規範標示，請消費者要認明清楚，以免買到非新竹米粉的山寨米粉。
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