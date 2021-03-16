白牌車出沒搶賺移工財 遭警方及監理所攔查重罰10萬元

新竹縣新豐車站每逢假日都出入大批移工，也吸引不少營業計程車聚集，服務外籍移工往來湖口工業區及新豐車站，卻有業者以自用車違法攬客，即「白牌車」，警方及監理所人員攔查，經移工作證，當場開單重罰10萬元、吊扣駕照。

新竹區監理所是在12日會同新湖警分局新工派出所員警，前往台鐵新豐車站進行自用車違規營業稽查勤務，發現1輛自用小客車，載送2名外籍移工到車站門口下車，員警及監理所人員立刻上前攔查，經詢問移工表示，他們確實是從工廠叫車搭到後火車站下車，警方隨即要求駕駛出示證件。

不過，該名自小客車駕駛卻無法提供有效駕駛執照，警方隨即當場開單舉發無照駕駛，並依其收費載客情況，依違反公路法第77條第2項開單舉發，重罰新台幣10萬元，並依法應受吊扣駕駛執照及車牌處分。

監理所長黃萬益就說，監理單位針對桃、竹、苗地區會定期或不定期會同警察單位於高鐵站、火車站、風景區及飯店等地方，加強取締白牌車違規營業，也會持續掌握民眾舉報可疑車輛及車輛出沒地點，做為優先稽查目標，以遏止不法車輛日益猖獗的違規行為，維護民眾乘車安全與權益。