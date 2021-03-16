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在新竹執行春天輕盈計畫！「新竹生活」3月號推出　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
這期「新竹生活」雙月刊以新竹市民易達性最高的三個場域為報導重點。圖／新竹市政府提供
這期「新竹生活」雙月刊以新竹市民易達性最高的三個場域為報導重點。圖／新竹市政府提供

新竹市「新竹生活」雙月刊3月號即日起推出，這期封面故事「動生活：春天輕盈計畫」邀請出生新竹、台灣首位奪下奧運獎牌的女性運動員紀政重返新竹市立田徑場，分享這座催生她成為飛躍羚羊之地的昔日種種；封面故事還帶讀者走過兼具生態、運動功能的頭前溪左岸、小百岳十八尖山，邀民眾在春天一起動起來。

文化局長黃竫蕙指出，這期「新竹生活」雙月刊以新竹市民易達性最高的三個場域為報導重點，在重新亮相的新竹市立田徑場，邀請紀政、成德高中田徑隊及其教練杜茂生、新竹路跑社為民眾開箱；十八尖山和高峰植物園是新竹人的後山，由荒野保護協會王淑滿帶路賞花踏青；持續建設中的頭前溪左岸，有媲美專業比賽場地的滑板公園，生態與教育並存的草原與溼地，則有新竹市環保局長江盛任推薦的打卡秘境。

另外，這期也報導與植物有關人物與產業，台灣首位考取執照的樹醫生楊甘陵創辦甘霖植物診所，現由孫女楊淳婷傳承，是台灣僅見跨代傳承護樹職志的祖孫；「想想拾花」、「溫室有花」的花藝師將戶外花景融入創作，做出送禮自用兩相宜的花藝作品；都市原住民Yusiy創辦千甲農場，長期推廣食農教育，嘗試結合小規模生態農業與原住民互助文化。

本期雜誌主題為「動生活」，推薦讀者拜訪市犬棕棕的老家「動物保護教育園區」，呼籲以領養代替購買，讓生活不同；另邀請專業物理治療師、國家級的運動教練說明與示範正確的跑步姿勢；若想在春天慢遊，本期以專文推薦讀者舊城「暗街仔」散步，體驗懷舊氣息濃厚的小旅行。

文化局說明，「新竹生活」雙月刊總共發行5000本，3月號刋物民眾3月18日後可在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得；也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/8y9Zed)。上述詳情請洽1999 市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。

新竹市「新竹生活」雙月刊3月號即日起推出，這期封面故事「動生活：春天輕盈計畫」。圖／新竹市政府提供
新竹市「新竹生活」雙月刊3月號即日起推出，這期封面故事「動生活：春天輕盈計畫」。圖／新竹市政府提供

新竹 文化局 原住民

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