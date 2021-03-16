導遊、司機吵架？ 苗栗功維敘隧道21人遭遊覽車放鴿子

苗栗市熱門景點功維敘隧道，昨天下午5點多發生21名導遊及遊客，疑遭遊覽車司機放鴿子事件，苗栗警察分局受理報案，員警到場處理，提供計程車號碼，協助他們自行搭車到高鐵苗栗站搭車返回台北，苗栗縣政府消保官指出，遊客如果因此多支付交通費損失，可以請求賠償。

警方初步了解，一群來自台北的遊客昨天下午3、4點左右搭乘遊覽車到功維敘隧道，車停在南口旅客服務中心，導遊及遊客一路走到北口的貓裏山公園入口處，導遊在電話中，疑因上車地點與司機起口角，導遊與20名遊客等了一個多小時不見遊覽車，打「110」報案，員警到場處理。

遊客告訴警方遭遊覽車司機丟包放鴿子，司機的行動電話一直關機，沒有任何回應，警方提供計程車電話，協助導遊及遊客搭車到高鐵苗栗站離去，全案警方處理中。