西濱事故頻傳 苗栗路段大執法取締一周近300件違規

台61線西濱快速道路近來交通事故頻傳，公路總局與警方分析肇事因素多為超速、超重等駕駛行為，公總第二區養護工程處苗栗工務段與苗栗縣警察局協調，檢視台61線苗栗縣路段安全性相關問題及加強61線執法強度，3月6日至12日實施大執法，在台61線苗栗縣路段共取締289件違規，其中以超速最多，共208件。

苗栗工務段指出，超速取締方面，加強執法期間增為平日2班、假日8班，台61線沿線以「移動式測速設備」執行超速取締，另外警方增加編排台61線巡邏勤務密度，發現顯有違規超載大型車輛，適度引導下匝道至鄰近簽約地磅站，提高超載嚇阻。

經警方統計於3月6至12日加強執法期間，共取締台61線違規計289件，其中超速208件、超重2件、闖紅燈3件、酒駕1件、逆向2件、其他違規73件。

提醒用路人，行駛時務必遵守快速公路速限，避免重大死傷事故再度發生，並請隨時留意路旁交通設施牌面告示，確保行車安全。