IKEA敦北店宣布熄燈 徐耀昌招手喊苗栗準備好了

IKEA宜家家居宣布台北市敦北店將吹熄燈號，苗栗縣長徐耀昌在臉書喊出「苗栗準備好了」，歡迎IKEA來苗栗設點！表示苗栗有了解工商界需求的招商馬上辦中心，還有「土地銀行」資料庫，可以提供高潛力的待標售土地，他與鄉親期待與IKEA攜手。

徐耀昌今天下午在臉書大表歡迎IKEA來苗栗設點，獲鄉親熱烈回響，縣府工商發展處長黃智群說，縣府「招商一條龍」馬上辦中心，將會透過管道接觸IKEA，目前縣府「土地銀行」建置26筆可供工商使用的大面積土地，另有106家廠商、1923個職缺的「人力銀行」，都可以協助IKEA投資苗栗。

此外，力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區廠近期就會動土，台灣積體電路製造股份有限公司竹南科學園先進封測廠，進度也超過50%，苗栗縣將是半導體下個發展重鎮，且在台灣西部，交通相當便捷，擁有持續發展的潛力，都是IKEA投資苗栗的利多，馬上辦中心將會全力爭取。

黃智群指出，馬上辦中心目前列管投資116案，6年多來累計招商9442億元，獲知IKEA敦北店將熄燈的訊息，秉持「促投資，拚招商，創就業」的精神主動出擊，希望在徐縣長兩屆任滿前，一舉突破1兆元的目標。