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航空城開發優先區年底要動了 機場東隆3社區想徵收走人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園機場第3跑道旁的大園區東龍凱悅、光明社區、過田聚落3社區多數居民陳情納入航空城區段徵收，但仍有少數民反對。記者曾增勳／攝影
桃園機場第3跑道旁的大園區東龍凱悅、光明社區、過田聚落3社區多數居民陳情納入航空城區段徵收，但仍有少數民反對。記者曾增勳／攝影

桃園航空城計畫今年11月優先區將開發施工，鄰近桃園機場第3跑道旁的大園區海口里東龍凱悅、光明社區、過田聚落3社區多數居民爭取納入航空城區段徵收，民代今天下午希望市府「重視多數人意見、協調溝通尊重少數人」，海口里長鄭清木表示，東隆凱悅3社區近9成居民贊成徵收，希望比照菓林復興街模式「想走的人走、想留的人留」。

航空城反迫遷聯盟成員蔡美齡表示，反迫遷聯盟一再認為航空城徵收面積太大沒有必要，以她住在東隆凱悅社區居民來看，房子才居住10年還很新，加上附近還興建新的景觀飯店或物流中心發展，政府想騙舊百姓走、讓新百姓進來，未來仍有發展，她和部分居民反對徵收。

鄭清木表示，東龍凱悅3社區居民面臨將來第3跑道興建後，會帶來高噪音、空汙，嚴重危及居民生活品質，近9成居民強烈要求納編航空城區段徵收，少部分反對，建請政府尊重多數民意重新納編徵收，比照菓林復興街模式，「讓想走的人走，想留的人留」。

市議員徐其萬表示，東隆凱悅3社區納入航空城範圍至今未定案，多數居民願意徵收，但仍有少部分居民反對徵收搬遷，建議政府尊重多數民意、也尊重少數人的意見協調溝通。市議員游吾和認為，如果東隆凱悅3社區多數居民要納入航空城，政府就要比照原有地主查估、配地權益，維護居民應有權益。

市府地政局表示，大園區海口里東龍凱悅、光明社區、過田聚落3社區屬於機場園區範圍，多數居民爭取納入航空城區段徵收，仍有少部分居民反對徵收，之前在中央開會討論，民航局尚未同意，初步共識將等到航空城都計檢討，中央、地方再進一步研議3社區是否納編航空城徵收範圍。

航空城 反迫遷 區段徵收

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