石門水庫蓄水量告急 媽祖水上繞境求天降甘霖
桃園石門水庫目前蓄水量不到一半，又遇上部立桃園醫院群聚感染事件，導致遊艇業者生意雪上加霜。桃園市渡船遊艇同業公會今天一早舉辦媽祖水上遶境，祈求天降甘霖，也希望能夠為觀光業帶來轉機。公會總幹事陳春咪表示，今年為了乾旱祈福，特別出動18艘船隻，是歷年媽祖環湖繞境船最多的一次，希望讓上天神明可以聽到民眾的祈福。
桃園市渡船遊艇公會今舉辦石門水庫一年一度媽祖遊湖繞境，同時舉辦祈雨祈福活動，信徒與遊客上船隨行一律免費，現場吸引近500位民眾，活動從早上7點30分開始，從大壩碼頭出發，在阿姆坪碼頭上岸，沿途可見夢幻草原、土地公廟、酋長石等自然景觀，全程約2小時20分鐘。
先前因發生部桃感染事件禁止環湖觀光，導致環湖觀光一落千丈，陳春咪說，今天出動的18艘船隻都滿載乘客，人潮似乎出現回流，且遊湖觀光皆有嚴格的防疫措施，包括整船消毒，上船前量額溫酒精消毒，還有座位劃出社交距離等，可以讓大家安心飽覽湖光山色。
公會理事呂理德表示，媽祖是國人最熟悉的傳統信仰，為了感念媽祖庇佑水庫行船安全平安，石門水庫每年農曆2月3日都會舉行媽祖遶境水庫祈福，今年除了求雨，更希望遊客量增加，衝高遊艇載客數。
石門水庫今天水位僅剩229公尺，蓄水量剩9010萬噸，蓄水率45.6%，估計水量只剩60天。北區水資局局長江明郎表示，根據氣象局上禮拜預報，短期內明顯降雨機會不大，但還是有可能會遇上鋒面，由於從去年到現在，旱象並沒有明顯改善，為了撐過這個旱季，希望民眾一起來節約用水。
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