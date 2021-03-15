孫大千控桃市府瀆職任砂石汙染 環保局發千字文3度回應

前立委孫大千因藻礁爭議槓上桃園市政府，他今天在臉書表示，桃市府環保局和發言人回應令人失望，請桃園市政府24小時內解釋清楚，縱放土資場和砂石廠汙染桃園海岸的幕後黑手是誰，不然就要把資料交給檢調單位；桃園市環保局3度回應，並向孫喊話，「不要再浪費國家行政資源」。

孫大千指出，桃市府2016年以前就知道上福、新品亂排廢水到草漯沙丘，為什麼2018年縣市長選舉時要護航業者，告訴媒體「查無排廢」，事後又把新聞稿拉掉？發言人2018年時應該就在市府了，是否要說明一下，更詢問鄭文燦，「你的幕僚一直說謊不累嗎？我再明確提出環保局瀆職的證據」。

環保局回應，針對孫的不實指控已於3月10日及3月14日發布聲明，另外有關孫指控市府於2018年11月20日把新聞稿拉掉，此非事實，當天發布的聲明稿至今還在桃園新聞網上，請自行查詢，網址：https://tnews.cc/03/NewsCell728287.htm ，不要再誤導大眾。至於其他媒體的「即時報導」目前是否還放在網站上，也請孫自行詢問。

孫於臉書上指控2018年環保局告訴媒體「查無排廢」及2018年12月15日保七會同環保局開挖發現2支暗管，環保局說「未發現排放廢水情事」一事，環保局強調，相關位置發現不明管線，經開挖約496公尺後，該開挖路線途經私有土地，在未經土地所有人許可下無法持續進行開挖，這與108年3月19日林務局回復陳情人內容相同，且當下也將其斷管。

環保局表示，已多次說明，業者於場區周邊派駐小蜜蜂巡守，會通風報信並干擾辦案，強調稽查要依現場「查獲事證」及「規定」來「依法行政」，反而是孫一直要政府機關透漏查緝的細節情形，用意為何？

環保局指出，孫從2018年11月20日至今多次透過臉書、媒體釋放消息，並要求機關說明查緝的細節情形，此舉反而會造成業者有所提防及準備，直接與間接影響行政及司法單位辦案，並造成行政與司法單位無法在現場查獲有利事證，浪費國家行政資源。