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得來不易！ 徐耀昌要求六合非營利幼兒園如質如期完工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（前排左三）等人今天視察頭份市六合國小非營利幼兒園新建工程進度，要求如質如期今年7月完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（前排左三）等人今天視察頭份市六合國小非營利幼兒園新建工程進度，要求如質如期今年7月完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市六合國小非營利幼兒園新建工程，第9次招標才發包，得來不容易，今天縣長徐耀昌視察工程進度，立委徐志榮、縣議會議長鍾東錦、縣議員張淑芬、黎煥強，曾玟學、徐功凡、陳光軒、鄭聚然，及頭份市長羅雪珠等人都參加，要求如質如期今年7月完工。

頭份市、竹南鎮發展迅速，縣府分析頭份市公共化幼教需求，推動六合國小非營利幼兒園新建工程，總經費6174萬元，地上2層樓規畫6班，徐耀昌等人今天巡視工地，預定進度60%，實際75%，預計今年7月完工，可容納師生約180人，提供家長更多元選擇。

縣府指出，工程由建築師陳賢秋設計、監造，新建築設計意象以優游自在的魚兒發想，運用「川流」及「游魚出廳」理念，曲線搭配天際線的變化，材質配合地域性材料與自然環保材料，融入四周環境地景，營造出多元且富有特色的學習空間，塑造校園獨特風貌。

六合國小非營利幼兒園新建工程早於2017年12月，教育部就核定補助辦理，縣府前年4月23日公告上網，期間歷經8次流標，直到前年10月第9次開標，才完成決標，而1億餘元的六合國小老舊校舍拆除重建工程，也於前年12月完工，非營利幼兒園今年7月啟用，學齡前幼兒教育將銜接至學齡期孩童。

幼兒園 徐耀昌 建築

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