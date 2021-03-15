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最老IKEA敦北店熄燈！林智堅公開邀請來竹市展店

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今在臉書ＰＯ文，公開邀請IKEA來新竹市設點。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
新竹市長林智堅今在臉書ＰＯ文，公開邀請IKEA來新竹市設點。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書

經營23年、全台最老IKEA敦北店15日突然宣布熄燈，不少網友到IKEA臉書留言，「敲碗」開新店地點，新竹市長林智堅與民進黨新竹市議員、市黨部主委陳建名今天都在臉書ＰＯ文，公開邀請IKEA來新竹市設點，引發網友熱議，對此，IKEA也說，針對到任何縣市展店的訊息都很開放，有進一步消息會趕快和大家分享。

IKEA表示，對於展店選址沒有設限，但IKEA需要一定的空間，所以會花時間評估，有進一步消息會即刻分享。

林智堅在臉書說，他公開邀請IKEA來竹市設點，市府會秉持積極招商態度盡力協助設點作業。作為最年輕、高所得、高消費的竹市，人口持續正成長，每年也有許多家庭到此居住，對優質傢俱的需求極高，擁有極佳的大型賣場設點投資環境。過去竹市也有成功招商上引水產、全聯超市、迪卡農等經驗，積極且成功的解決投資問題，相信這樣的投資區位，應該非常適宜IKEA。

不只新竹市需要你，有一天你也會需要新竹市！陳建名說，竹市有著極高消費力，他認為市區經國路與延平路口台一線旁有片廣闊的基地，或許是IKEA展店不錯的選擇，號召網友一起集氣召喚IKEA到竹市展店。

不少網友紛紛留言「我真的覺得這塊基地不錯」、「趕緊成立專案爭取,對廣大市民及園區同仁而言,將會是大功一件」、「

民進黨新竹市議員、市黨部主委陳建名今在臉書ＰＯ文，公開邀請IKEA來新竹市設點。記者王駿杰／翻攝自陳建名臉書
民進黨新竹市議員、市黨部主委陳建名今在臉書ＰＯ文，公開邀請IKEA來新竹市設點。記者王駿杰／翻攝自陳建名臉書

IKEA 新竹

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