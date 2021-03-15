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竹北東興圳二期工程動工 歷史建築將委託經營活化利用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程分為汾陽堂、民俗公園及公三公園3個工區，今天同步進場開工。記者陳斯穎／攝影
東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程分為汾陽堂、民俗公園及公三公園3個工區，今天同步進場開工。記者陳斯穎／攝影

新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程預計在6月完工、8月開放，汾陽堂、民俗公園及公三公園3個工區今天同步進場開工，將呼應傳統建築設計、保留現地豐富植栽生態，設計因地制宜的景觀設計，文化局也規畫將歷史建築公開徵求委託經營管理，活化再利用。

工務處表示，二期接續工程經費5400 萬元，其中客委會補助4536萬元，縣府自籌864萬元，發包採最有利決標，由金春福營造有限公司進行工程，限期今年6月完工，執行驗收後預計在8月開放。

汾陽堂前方綠地廣場規畫380平方公尺的廣場及人行道，讓鄰近的興隆國小有安全的通學步道；公三公園將保留原有景觀石橋、規劃休憩空間；民俗公園整修既有水圳，留做通洪空間，並設置人行及車行橋，供民眾及學區師生使用。

文化局長李安妤指出，汾陽堂是民國40年代典型的農村合院，規模為一堂二橫，二期工程將進行汾陽堂附屬建築整修，完工後除正身維持郭氏族親祭祀，展示郭氏族親遷移來台辛勤的開墾歷史，重現過去農村家庭生活情境外，左右橫屋及附屬建築將公開徵求委託經營管理。

舊名為「番仔寮」的公三公園內有清代原住民與漢人交界的土牛溝遺址，同時也是東興圳進入六家地區的分水汴，除了儘量保留原有的大樹和圳道樣貌，並加設水井及水循環系統穩定水源、水質，利用原有地形與植栽設置生態島，增加動植物多元化棲地，而原住戶也熱心提供過去水汴頭的照片作為復舊參考。

歷史建築 人行道

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