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苗栗市獨角仙秘境變生態園區 期待夏天民眾高水準表現

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區，設置解說牌。記者范榮達／攝影
苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區，設置解說牌。記者范榮達／攝影

苗栗市景點功維敘隧道再升級，市公所1500萬元工程，將苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境，變身復育基地生態園區，引起疑慮公開秘境，獨角仙有遭濫捕之虞，市公所選擇相信民眾的水準，工程完成後，期待園區發揮教育功能，共同珍惜生態。

苗栗市近郊苗栗銅鑼自行道5.4公里處，每年夏天光蠟樹聚集大批獨角仙覓食繁殖，成了獨角仙秘境，市公所提報「打造貓裏觀光環境營造計畫」，爭取觀光局補助1140萬元，市公所配合360萬元，秘境變獨角仙復育基地及生態園區，工程預計今年3月底完工，部分民眾憂心秘境地點大公開，衝擊獨角仙生態。

市公所指出，打造貓裏觀光環境營造計畫串聯功維敘等周邊景點，提供更多樣化遊程，工程除了停車場、步道項目，盡量減少混凝土鋪面，新種光蠟樹、風鈴木阿勃勒等樹木近50棵，空地不種景觀花草，將維持雜草自然生長，設置解說牌，打造獨角仙復育基地及生態園區。

獨角仙秘境工程引來民眾憂心生態，市公所接獲不少反映，市公所指出，秘境5年前曝光，每年夏天獨角仙的數量沒有因此減少，生態是公共財，相信民眾也會有共識，一起來珍惜，獨角仙復育基地兼具教育作用，另外，公所並計畫在功維敘周邊，評估適當地點復育螢火蟲，生態亮點讓功維敘再升級。

苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區，設置解說牌。記者范榮達／攝影
苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區，設置解說牌。記者范榮達／攝影
苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境光蠟樹，每年夏天吸引獨角仙群聚覓食繁殖。圖／本報資料照片
苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境光蠟樹，每年夏天吸引獨角仙群聚覓食繁殖。圖／本報資料照片
苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區工程，空地不種草木景觀，將維持雜草自生長。記者范榮達／攝影
苗栗市公所打造獨角仙復育基地及生態園區工程，空地不種草木景觀，將維持雜草自生長。記者范榮達／攝影

生態園區 風鈴木 阿勃勒

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