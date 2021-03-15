苗栗市獨角仙秘境變生態園區 期待夏天民眾高水準表現

苗栗市景點功維敘隧道再升級，市公所1500萬元工程，將苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境，變身復育基地生態園區，引起疑慮公開秘境，獨角仙有遭濫捕之虞，市公所選擇相信民眾的水準，工程完成後，期待園區發揮教育功能，共同珍惜生態。

苗栗市近郊苗栗銅鑼自行道5.4公里處，每年夏天光蠟樹聚集大批獨角仙覓食繁殖，成了獨角仙秘境，市公所提報「打造貓裏觀光環境營造計畫」，爭取觀光局補助1140萬元，市公所配合360萬元，秘境變獨角仙復育基地及生態園區，工程預計今年3月底完工，部分民眾憂心秘境地點大公開，衝擊獨角仙生態。

市公所指出，打造貓裏觀光環境營造計畫串聯功維敘等周邊景點，提供更多樣化遊程，工程除了停車場、步道項目，盡量減少混凝土鋪面，新種光蠟樹、風鈴木、阿勃勒等樹木近50棵，空地不種景觀花草，將維持雜草自然生長，設置解說牌，打造獨角仙復育基地及生態園區。