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新竹左岸狗狗公園啟用 26組遊戲設施日夜都好玩
新竹市府致力改善犬貓活動公共設施，在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下打造面積達1.16公頃的「新竹左岸狗狗公園」，並符合台灣動物保護行政監督聯盟標準，設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等，還有提供飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚椅等貼心設施，讓狗主人能夠安心便利遛狗運動。
環保局表示，「新竹左岸狗狗公園」鄰近頭前溪橋下停車場，步行僅須4分鐘，公園旁有公廁，園內採納台灣動物保護行政監督聯盟要求，分別設置8400平方公尺大型犬公園、3200平方公尺小型犬公園，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。
另外，還有狗狗遊戲設施26組，如A型版、T型版、曲型版等，還有拴狗柱、狗便袋、飲水設施、洗手足台、休憩棚、遮陽處等。
環保局說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游已串聯的工程建設，包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、櫻花大道、前溪草原、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、舊港草原，完善打造環保綠生活，同時提供友善休閒、安全親水的優質環境。
新竹左岸狗狗公園今啟用，市長林智堅化身訓狗師，陪多隻狗狗試玩曲型版、A型版與飛盤。林智堅說，左岸不僅提供自行車愛好者休憩場地，還有小朋友練習pushbike場地與滑板公園，如今再加上狗狗公園，不分年齡都可再此找到專屬休憩場地。另外，目前左岸設有夜間照明，路燈還有編號，方便民眾說明自身地點，意外發生時，就能清楚通報。
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