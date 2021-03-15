快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹左岸狗狗公園啟用 26組遊戲設施日夜都好玩

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「新竹左岸狗狗公園」今啟用，市長林智堅化身訓狗師。記者王駿杰／攝影
「新竹左岸狗狗公園」今啟用，市長林智堅化身訓狗師。記者王駿杰／攝影

新竹市府致力改善犬貓活動公共設施，在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下打造面積達1.16公頃的「新竹左岸狗狗公園」，並符合台灣動物保護行政監督聯盟標準，設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等，還有提供飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚椅等貼心設施，讓狗主人能夠安心便利遛狗運動。

環保局表示，「新竹左岸狗狗公園」鄰近頭前溪橋下停車場，步行僅須4分鐘，公園旁有公廁，園內採納台灣動物保護行政監督聯盟要求，分別設置8400平方公尺大型犬公園、3200平方公尺小型犬公園，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。

另外，還有狗狗遊戲設施26組，如A型版、T型版、曲型版等，還有拴狗柱、狗便袋、飲水設施、洗手足台、休憩棚、遮陽處等。

環保局說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游已串聯的工程建設，包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、櫻花大道、前溪草原、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、舊港草原，完善打造環保綠生活，同時提供友善休閒、安全親水的優質環境。

新竹左岸狗狗公園今啟用，市長林智堅化身訓狗師，陪多隻狗狗試玩曲型版、A型版與飛盤。林智堅說，左岸不僅提供自行車愛好者休憩場地，還有小朋友練習pushbike場地與滑板公園，如今再加上狗狗公園，不分年齡都可再此找到專屬休憩場地。另外，目前左岸設有夜間照明，路燈還有編號，方便民眾說明自身地點，意外發生時，就能清楚通報。

林智堅化身訓狗師，陪多隻狗狗體驗「新竹左岸狗狗公園」
林智堅化身訓狗師，陪多隻狗狗體驗「新竹左岸狗狗公園」
「新竹左岸狗狗公園」今啟用。記者王駿杰／攝影
「新竹左岸狗狗公園」今啟用。記者王駿杰／攝影

新竹 人工濕地 林智堅

延伸閱讀

新竹兒藝節回歸 白天玩六大遊具、晚上看古蹟環形光雕

嘉義／八掌溪左岸親水公園河堤 全台最美的黃金風鈴木花道

景美溪左岸4.4K自行車道完工 碧潭一路騎到到動物園

景美溪左岸自行車道全線完工 碧潭可直通動物園

相關新聞

苗栗市獨角仙秘境變生態園區 期待夏天民眾高水準表現

苗栗市景點功維敘隧道再升級，市公所1500萬元工程，將苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境，變身復育基地生態園區，引起疑慮公開秘境...

最老IKEA敦北店熄燈！林智堅公開邀請來竹市展店

經營23年、全台最老IKEA敦北店15日突然宣布熄燈，不少網友到IKEA臉書留言，「敲碗」開新店地點，新竹市長林智堅與民...

竹北東興圳二期工程動工 歷史建築將委託經營活化利用

新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程預計在6月完工、8月開放，汾陽堂、民俗公園及公三公園3個工區今天同步進場開工，...

新竹左岸狗狗公園啟用 26組遊戲設施日夜都好玩

新竹市府致力改善犬貓活動公共設施，在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下打造面積達1.16公頃的「新竹左岸狗狗公園」，並符合台灣動物...

國民黨中央委員控鄭文燦圖利建商135億 桃市反批抹黑

國民黨中央委員史碩仁今指控桃園市長鄭文燦和市府團隊在沒有法源依據的情況下，自行擴大桃園市青埔重劃區適用機場捷運獎勵容積辦...

田心寶智能照顧 獲SNQ認證

衛福部苗栗醫院附設後龍鎮「田心寶學堂」與企業合作，設計了客家花布平安符，內含晶片感應安全系統，老人戴上可以偵測離開範圍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。