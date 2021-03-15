國民黨中央委員控鄭文燦圖利建商135億 桃市反批抹黑

國民黨中央委員史碩仁今指控桃園市長鄭文燦和市府團隊在沒有法源依據的情況下，自行擴大桃園市青埔重劃區適用機場捷運獎勵容積辦法的土地面積，又低估獎勵容積的代金價格，讓已取得土地的建商獲利暴增，且若以重劃區未開發的土地面積估算，利益高達135億元，質疑是「官商勾結」，同時也呼籲市議會、司法單位和監察院調查。

新聞處長詹賀舜第一時間表示，史碩文把合法說成非法，這是不及格且很低級的抹黑栽贓行為。任何都市計畫需要經過都市計委員會審核，包含區域面積、容積、代金等內容標準，且都要經過委員會嚴謹的審查完成後，市府都發局才能執行，而且這些內容都有都市計畫的法源依據。詹賀舜也說，史碩仁這幾年來已經無數次，採用烏賊戰術，毫無根據地抹黑市府，這種搏聲量的方法，實在不足取。

史碩仁指出，青埔重劃區在設計時已規劃好公共設施用地，沒有容積移轉問題，因此建商無法藉由購買公共設施用地來取得獎勵容積蓋高樓，只能透過繳交「代金」方式，來增加建案能興建的樓層。

但是，鄭文昌為了圖利建商，請估價師低估重劃區地價，壓低「代金」價格，「若以最低利潤3萬元和青埔重劃區未興建面積150公頃計算，粗估利益高達135萬元」。

史碩仁表示，低估代金價格，相對會減少市府收入，受影響的是全市市民。鄭文燦對青埔建商如此慷慨，難道是「建商市長」？針對這種情況，桃園市議會應該成立專案調查委員會，地檢署、調查局、廉政署和監察院也應該主動借物調查。

對於指控，市府都發局長盧維屏回應，史碩仁對於相關獎勵容積辦法規定沒有徹底了解，而且桃園市對於增額容積和容積移轉的做法幾乎與其他縣市一樣，價格也是由專業單位估價，過程公開透明。更重要的是，獎勵容積辦法的價格訂出後，要不要購買也是建商自行決定，「如果嫌太貴，可以不要買」。