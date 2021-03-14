鄭文燦推廣劍道 重現鬼滅之刃「水之呼吸」

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪區，出席大溪武德殿劍道體驗活動，鄭文燦擔任活動推廣大使，穿上劍道服、舉起竹劍看來架式十足，此外他還與專業劍道選手過招，現場宛如上演「鬼滅之刃」對決，多種招式看來都難不倒他。

鄭文燦表示，桃園在劍道發展成就豐碩，自徐恒雄醫師在桃園推廣劍道運動並創立徐家班以來，在台灣及國際賽事中屢獲佳績，今年大溪木藝生態博物館邀請桃園市體育劍道委員會及桃園市劍道文化促進會，設計一系列「記憶．再生：大溪武德殿展演」劍道體驗活動，歡迎民眾前來，體驗桃園的劍道文化及武德殿發展歷史。

文化局副局長王麗娟表示，大溪武德殿建於1935年，原為大溪郡役所警察課專屬的柔道、劍道教學訓練空間，日治時期全台武德殿約有百餘處，全台目前僅存12處，包括州廳級2處、郡市級7處、街庄級3處，而大溪武德殿屬於郡市級武德殿，2004年公告登錄為歷史建築，2015年成為木博館展館之一。