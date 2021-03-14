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土地公生日 桃園中壢石頭里彩繪「石頭伯公」慶生

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
超過400位民眾參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影
超過400位民眾參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影

今天農曆2月2日是福德正神生日，桃園中平商圈發展協會提供500顆石頭與畫具水彩，由老師帶領民眾在徒步區內舉行「伯公帶福來 彩繪石頭禮」活動，手繪自己專屬的開運伯公石，除別具意義，也藉此讓年輕人了解土地公信仰

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，中平商圈所在的「石頭里」，具有多元信仰與文化，過去沒有土地公神像，便以石頭為代表，石頭里與中平商圈4年來多，以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰，融合地方特色更別具創意。

劉柏成表示，中平商圈有小西門町之稱，日前因疫情未能照常舉行手繪春聯、元宵燈籠繪畫等活動，今特地盛大舉辦彩繪石頭伯公，有超過400位民眾報名參加，民眾拿著畫筆及顏料，在石頭上彩繪象徵祝福的各式圖樣，有人畫出土地公慈祥的容貌，有人畫出家鄉風景，也有人畫出父親的形象，備感溫馨。

劉柏成說，這次活動也要求參加民眾全程都要戴口罩，如果民眾沒有攜帶的話，現場也會提供免費口罩，確保防疫安全沒漏洞。

小朋友參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影
小朋友參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影
小朋友參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影
小朋友參加彩繪石頭里活動，藉此讓年輕人了解土地公信仰。記者朱冠諭／攝影

土地公 信仰

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