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土地公生日 桃園中壢石頭里彩繪「石頭伯公」慶生
今天農曆2月2日是福德正神生日，桃園中平商圈發展協會提供500顆石頭與畫具水彩，由老師帶領民眾在徒步區內舉行「伯公帶福來 彩繪石頭禮」活動，手繪自己專屬的開運伯公石，除別具意義，也藉此讓年輕人了解土地公信仰。
中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，中平商圈所在的「石頭里」，具有多元信仰與文化，過去沒有土地公神像，便以石頭為代表，石頭里與中平商圈4年來多，以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰，融合地方特色更別具創意。
劉柏成表示，中平商圈有小西門町之稱，日前因疫情未能照常舉行手繪春聯、元宵燈籠繪畫等活動，今特地盛大舉辦彩繪石頭伯公，有超過400位民眾報名參加，民眾拿著畫筆及顏料，在石頭上彩繪象徵祝福的各式圖樣，有人畫出土地公慈祥的容貌，有人畫出家鄉風景，也有人畫出父親的形象，備感溫馨。
劉柏成說，這次活動也要求參加民眾全程都要戴口罩，如果民眾沒有攜帶的話，現場也會提供免費口罩，確保防疫安全沒漏洞。
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