桃園神像工藝特展 「傳神」傳達台灣庶民工匠技藝
今天是農曆2月2日土地公誕辰，桃園市長鄭文燦今天下午主持土地公文化館舉辦「傳神」神像工藝特展開幕，現場街頭藝人表演秀及展示工匠大師工藝作品，鄭表示，這項神像工藝特展，透過工藝大師巧手技藝精準傳達神明形象特質，讓民眾欣賞傳統民俗藝術之美，希望未來土地公誕辰慶祝轉型土地公民俗藝術節，傳承珍貴的庶民工藝文化。
桃園市文化基金會趁土地公生日，在桃園區土地公文化館開館4週年時，舉辦「傳神」神像工藝特展，邀請來自各地匠師參展，包括北港紙塑神像匠師蔡爾容特別展出媽祖出巡、官將首、什家將等經典作品及全新紙塑福德正神，台南廟宇彩繪與修復師許良進繪製「風調雨順」四大天王之一的作品「持愿調心」，讓參觀展覽民眾大飽眼福。
鄭文燦說，這次參展者多是各地人間匠師，來自雲林北港紙塑神像匠師蔡爾容傳承父祖輩紙藝神像，還原失傳上百年的傳統紙塑技藝古法，成為目前兩岸唯一技術保存者，台南廟宇彩繪與修復師許良進將東西方美學觀念，帶入傳統彩繪，作品細膩精巧，中壢仁海宮整修工作也是由他彩繪。
本次特展主視覺即以彰化木雕師傅丁金皮，他擅長雕刻土地公神像，大溪藍偉文擅長禪系列，包括「送子觀音」、「願」、「悠」等嘗試西方抽象觀念作品。......
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