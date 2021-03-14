觀霧霧社櫻王爆炸美 追櫻人車塞爆大鹿林道

林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻王今年大爆發，林管處估計花期還有1個多星期，今天吸引大批追櫻客上山，苗栗市嘉盛社區發展協會總幹事張永昌今天上午趕在塞車前衝一波，目睹櫻王花開盛況，直呼巨大、爆炸美！

張永昌今天是第一次觀賞霧社櫻王盛開，臨時起意上午6點從苗栗市出發，他說，開車雖要途經新竹縣，但櫻王所在地是苗栗縣泰安鄉，開了2個半小時到達觀霧山莊，櫻王前已聚集大批遊客，也只有在櫻王前，才能感受到櫻王的巨大，花開爆炸美，追櫻王很值得，他上午10點下山，大鹿林道較狹窄處，已是嚴重塞車。

新竹林管處表示，霧社櫻是台灣特有種櫻花，因最早在霧社被發現，便以霧社為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此常被稱為霧社櫻王，今年因受年初數波寒流影響，開花時間稍晚約1周。

霧社櫻花瓣潔白，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花，此外，霧社櫻因花瓣潔白，花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的3月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，最美花期估計還有1個多星期。