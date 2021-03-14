航空城優先區邁實質開發 大園人憂物價波動蓋不起房子

桃園航空城計畫歷經10年作業，市政府11月進行優先區開發施工，祭出搬遷戶加碼補償25%及80萬租金補貼，仍有15%地主未同意搬遷，大園區民代和里長、住戶今天下午表示，航空城區段徵收到2023年1月配地，初步調查地主自建安置街廓居多，地方人士擔心依今年公告物價指數，2、3後蓋房屆時不敷成本，要求依屆時波動物價指數補償差價，維護地主權益、避免反彈。

市政府地政局表示，第一期優先區無先建後拆，為鼓勵地主搬遷，市府提出加碼補償方案，目前85%地主同意今年10月底前領補償金搬遷，15%尚未同意地主，將由市府、里長持續溝通，優先搬遷居民將先遷到蘆竹區中繼住宅或透過租賃平台協助租屋，預定2023年1月配地興建安置街廓，屆時將依公告物價指數調整，保障人民權益。

市議員游吾和、徐其萬表示，今年來物價上漲，若到到明年底抽籤配地、2023年初起配地蓋房子到2024年10月，優先區預定今年7到9月間公告物價指數，距配地興建還有2、3年，屆時物價上漲，地主將蓋不起房子。游說，市府應依法源定出提高評點補差額，不能人治決定。徐建議依當年物價滾動檢討瀰補差額。