苗栗頭份市一個上午6件公墓火災 消防人員疲於奔命

元宵節後到清明節，客家人掃墓季，雖苗栗縣政府消防局一再宣導防火，但公墓火災頻傳，頭份市今天上午8點到中午12點就發生6件公墓雜草火災，消防人員趕場疲於奔命，灌救控制火勢，災害都沒有擴大。

頭份市有老崎、流東、尖山、斗煥、興隆公墓，消防局第三大隊頭份分隊在公墓入口處，分發防火宣傳單及滅火用小水袋，並安排巡邏勤務，預防燃燒冥紙、雜草、燃放鞭炮或亂丟煙蒂等，不慎引起林野火災，但今天上午8點到中午12點，陸續接獲指揮中心轉報6件公墓火災，消防人員奔波滅火，苦不堪言。

客家掃墓季還沒有結束，消防局提醒民眾「四不二記得」口訣防火，分別是「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼、記得收垃圾」。