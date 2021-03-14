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孫大千槓上鄭文燦縱容砂石業 市府證據確鑿檢偵辦2業者

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府環保局去年9月28查獲新品、上福2家砂石業者函送桃園地檢署偵辦中。圖／市府環保局提供
桃園市政府環保局去年9月28查獲新品、上福2家砂石業者函送桃園地檢署偵辦中。圖／市府環保局提供

前立委孫大千藻礁公投多次槓上桃園市長鄭文燦，今天再度在臉書上針對草漯藻礁汙染案批評鄭文燦明知卻不作為，桃園市政府環保局今天下午表示，孫大千指控不實，砂石業者百般阻撓稽查而蒐證不易，在檢警環啟動查緝和蒐證監控下，去年9月28查獲新品、上福2家業者依違反水汙法、廢清法罪嫌函送桃園地檢署偵辦中。

桃檢表示，針對環保局函送新品、上福2業者違反水汙法、廢清法罪嫌案件，檢方目前還在司法偵辦過程。

市府環保局表示，針對孫大千指環保局只罰45萬元，該局均依查獲事證及規定「依法行政」，針對業者任何違法行為均毋枉毋縱，案件不論大小或不論檢舉身分一視同仁，謹慎查證和依法行政，該局長期蒐證新品、上福2砂石業者違法案件，去年9月28日會同環警查獲證據後，立即將業者依水汙、廢清法罪嫌函送檢方偵辦，去年12月8日環保署亦將查處報告送交檢方偵辦中，孫指控說法與事實不符。

桃園市政府環保局去年9月28查獲新品、上福2家砂石業者函送桃園地檢署偵辦中。圖／市府環保局提供
桃園市政府環保局去年9月28查獲新品、上福2家砂石業者函送桃園地檢署偵辦中。圖／市府環保局提供

孫大千 鄭文燦 藻礁

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