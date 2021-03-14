聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫大千槓上鄭文燦縱容砂石業 市府證據確鑿檢偵辦2業者
前立委孫大千因藻礁公投多次槓上桃園市長鄭文燦，今天再度在臉書上針對草漯藻礁汙染案批評鄭文燦明知卻不作為，桃園市政府環保局今天下午表示，孫大千指控不實，砂石業者百般阻撓稽查而蒐證不易，在檢警環啟動查緝和蒐證監控下，去年9月28查獲新品、上福2家業者依違反水汙法、廢清法罪嫌函送桃園地檢署偵辦中。
桃檢表示，針對環保局函送新品、上福2業者違反水汙法、廢清法罪嫌案件，檢方目前還在司法偵辦過程。
市府環保局表示，針對孫大千指環保局只罰45萬元，該局均依查獲事證及規定「依法行政」，針對業者任何違法行為均毋枉毋縱，案件不論大小或不論檢舉身分一視同仁，謹慎查證和依法行政，該局長期蒐證新品、上福2砂石業者違法案件，去年9月28日會同環警查獲證據後，立即將業者依水汙、廢清法罪嫌函送檢方偵辦，去年12月8日環保署亦將查處報告送交檢方偵辦中，孫指控說法與事實不符。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言