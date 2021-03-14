孫大千槓上鄭文燦縱容砂石業 市府證據確鑿檢偵辦2業者

前立委孫大千因藻礁公投多次槓上桃園市長鄭文燦，今天再度在臉書上針對草漯藻礁汙染案批評鄭文燦明知卻不作為，桃園市政府環保局今天下午表示，孫大千指控不實，砂石業者百般阻撓稽查而蒐證不易，在檢警環啟動查緝和蒐證監控下，去年9月28查獲新品、上福2家業者依違反水汙法、廢清法罪嫌函送桃園地檢署偵辦中。

桃檢表示，針對環保局函送新品、上福2業者違反水汙法、廢清法罪嫌案件，檢方目前還在司法偵辦過程。