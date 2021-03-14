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她當社工25年不失熱情 人性科技建構日照智能照顧
衛生福利部苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪投入社工25年，保持熱情及同理心，尤其她在苗醫附設長期照顧服務機構後龍鎮「田心寶學堂」，結合人性、科技，建構日照智能照顧系統，解決機構頭痛的失智老人走失問題，今年獲得衛福部資深敬業獎肯定。
4月2日台灣「社工日」前夕，衛福部公布全國績優社工人員表揚名單，徐慧琪繼前年苗栗縣傑出領導獎，再度榜上有名，她念茲在茲希望推廣田心寶學堂模式，以老人心理感受出發，2018年申請台積電慈善基金會支持，建置智能照顧系統，最近並獲得SNQ國家品質標章長照類／機構服務組認證。
田心寶收托失能4到6級共16人，包裝智能管理感應晶片成客家花布平安符，美觀又貼近生活經驗，老人樂於隨身攜帶，可以感應身體輕微搖晃、呼吸移動，不動時間超過5分鐘，或拔除平安符，廁所等意外發生高危險區域，停留超過10分鐘，另超過院區範圍15秒，都會發出警示，2018年底完成智能照顧系統後，就沒有發生老人走失紀錄。
「田心寶結合智能照顧系統，絕對是未來趨勢」！苗栗縣長期照護管理中心主任林采勳也認為田心寶模式，值得大力推廣，她說，失智照顧據點將來人力問題勢必越來越嚴峻，田心寶尋求科技業資源支持，安全晶片從人性出發，防止失智走失，又有助安全管理，非常的讚！
另外，今年衛生福利部表揚名單苗栗縣還有縣府社會處社工師彭翌驊資深敬業奬、社工員許燕茹績優社工奬，苗栗家扶中心資深社工員楊淑貞資深敬業獎、資深社工師陳平純績優社工獎，台灣世界展望會社工督導黃嘉駿績優社工督導獎、社工員張師綸績優社工獎，及謙德社會工作師事務所社工師胡珊珊績優社工獎。
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