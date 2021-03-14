她當社工25年不失熱情 人性科技建構日照智能照顧

衛生福利部苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪投入社工25年，保持熱情及同理心，尤其她在苗醫附設長期照顧服務機構後龍鎮「田心寶學堂」，結合人性、科技，建構日照智能照顧系統，解決機構頭痛的失智老人走失問題，今年獲得衛福部資深敬業獎肯定。

4月2日台灣「社工日」前夕，衛福部公布全國績優社工人員表揚名單，徐慧琪繼前年苗栗縣傑出領導獎，再度榜上有名，她念茲在茲希望推廣田心寶學堂模式，以老人心理感受出發，2018年申請台積電慈善基金會支持，建置智能照顧系統，最近並獲得SNQ國家品質標章長照類／機構服務組認證。

田心寶收托失能4到6級共16人，包裝智能管理感應晶片成客家花布平安符，美觀又貼近生活經驗，老人樂於隨身攜帶，可以感應身體輕微搖晃、呼吸移動，不動時間超過5分鐘，或拔除平安符，廁所等意外發生高危險區域，停留超過10分鐘，另超過院區範圍15秒，都會發出警示，2018年底完成智能照顧系統後，就沒有發生老人走失紀錄。

「田心寶結合智能照顧系統，絕對是未來趨勢」！苗栗縣長期照護管理中心主任林采勳也認為田心寶模式，值得大力推廣，她說，失智照顧據點將來人力問題勢必越來越嚴峻，田心寶尋求科技業資源支持，安全晶片從人性出發，防止失智走失，又有助安全管理，非常的讚！