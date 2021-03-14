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新竹瓦斯公司新建專管 施工期沿河街、環北路車道縮減

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹瓦斯股份有限公司辦理「泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程」，即日起至5月12日，竹北市沿河街、環北路二段車道縮減，採單線雙向通。圖／新竹瓦斯公司提供
新竹瓦斯股份有限公司辦理「泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程」，即日起至5月12日，竹北市沿河街、環北路二段車道縮減，採單線雙向通。圖／新竹瓦斯公司提供

為因應地方發展迅速及新竹工業區內廠商配合能源政策，增加天然氣的需求，新竹瓦斯股份有限公司辦理「泰和整壓站與鳳山整壓站間專用管連結新設工程」，即日起至5月12日，將在竹北市沿河街、環北路二段進行埋設瓦斯管線工程，施工期間車道縮減，採單線雙向通行，請用路行經工區時減速慢行或提早改道。

竹瓦公司表示，目前全台共25個天然氣公司，竹瓦為其中之一，服務對象包含民生、商業、服務業及小型工業業者，為了降低重油汙染，工業用戶申裝需求大增。

為了增加供氣能力，竹瓦公司斥資約2億1500萬元，興建竹北泰和整壓站到湖口鳳山整壓站之間長達6公里多的專管，預計配合明年3月完工的中油林口摻配廠使用，供給新豐、湖口地區的民生及商業、工業用天然氣。

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