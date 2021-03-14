新竹兒藝節回歸 白天玩六大遊具、晚上看古蹟環形光雕

新竹市兒童藝術節著名品牌活動「風的運動場」將強勢回歸，市府規畫於4月2至5日於新竹左岸及舊城區登場，白天在新竹左岸不僅有六大遊具，還有Pushbike模擬賽道、樂樂棒球、互動音樂劇；晚上市府州廳將上演串聯周邊4座建築的「環形光雕秀」童趣劇場，讓孩子從早玩到晚。

文化局指出，今年兒藝節「風的運動場」以「高空體驗」為主題打造六大遊具，包括首次亮相的「小小勇士越野場」、「漂浮飛行人」、「空中滑板」、「迷亂時空」很具有挑戰性，另外深受孩童喜愛的「漫步雲端」及「神奇階梯急轉彎」也將重現。

「風的運動場」大型遊具有爬梯、攀岩、抱石、獨木橋等障礙體驗，今年將開放大人遊玩，與孩童同樂，並為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間，給孩子超難得的冒險體驗。

今年兒藝節也與捷安特合作推出Pushbike模擬賽道，讓小小騎士盡情奔馳，搭配左岸運動公園棒球場規畫兒童樂樂棒打擊體驗；除動態活動，場地旁還有市集，玩累了不怕沒有東西吃。

文化局說，今年兒藝節同樣邀請到王立安導演帶來兒童音樂劇「飛天王國極限挑戰大賽」，以左岸河畔意象設計「八爪健身舞台」，就在遊具旁帶來精采的互動劇場演出。