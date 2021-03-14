快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼再見燈會作品 市府決定兒藝節、新竹光臨藝術節展出

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
去年仲夏藝文季壓軸場，由台灣本土馬戲藝術團「FOCA福爾摩沙馬戲團」於關新公園帶來精彩特技表演，吸引5千人參加。圖／新竹市政府提供
去年仲夏藝文季壓軸場，由台灣本土馬戲藝術團「FOCA福爾摩沙馬戲團」於關新公園帶來精彩特技表演，吸引5千人參加。圖／新竹市政府提供

考量新冠肺炎疫情，新竹市政府與中央今年初決定停辦台灣燈會，市府指出，有近9成新竹市民支持這項決定，隨疫情趨緩，有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」。市長林智堅說，將規畫4月清明連假舉辦一年一度兒童藝術節，並於7至9月舉辦新竹光臨藝術節，會將藝文活動結合古蹟光雕作品，帶給民眾最有原創性的藝文饗宴。

市府今公布最新民調，高達87%的新竹市民對市府的防疫措施表現感到「滿意」，並且支持停辦台灣燈會的決定。但若疫情發展獲有效控制，有70.9%的民眾期待相關光雕藝術作品能以適當的方式展出。

同時，也有75.2%的新竹市民對竹市產業、經濟、觀光的復甦感到「有信心」，其中最期待復甦、占比最高的是「觀光旅遊」。

市府表示，今年清明連假將在左岸水源草原及新竹州廳舉辦兒童藝術節，邀集超過40攤文創市集和美食餐車，白天有大型遊具和藝文展演，晚上則可看到絕美古蹟光雕秀。另外，7至9月也會舉辦「新竹光臨藝術節」，推出光雕與燈飾作品，邀請大家來到竹市度過精彩的夏日假期。

該民調也顯示，87.2%受訪者對身為新竹市民感到光榮，有75.2%的民眾表示「滿意」林智堅的施政表現，過去一年來，令人最有感的是全市公園改建、天空纜線地下化等建設。

林智堅說，他任內以市民的需要與期待為第一優先，不僅用設計力導入公共建設，提升城市美學，也改善城市長期來缺乏優質公共建設的難題，竹市總體競爭力也因此在2020首度登上全國第一，讓市民找回光榮感、認同感。

市府表示，此份民調由新竹市政府委託循證民調有限公司調查，於本次民調自今年3月2日到3月9日間，對居住新竹市年滿20歲的民眾抽樣調查，完成數達1070份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

延伸閱讀

竹科旱情 林智堅：市轄12口水井會第一時間抗旱支援

竹市社區共餐重啟 林智堅訪視替年長者打菜包愛心便當

經濟部提鑿井取水引議 林智堅：要雨水不是口水

HBL／光復強壓東泰奪竹市首座季軍 市長林智堅到場加油

相關新聞

桃園候車亭反了 公車族不習慣

「咦？這公車亭蓋反了嗎？」台北、台中近年出現倒懸式公車候車亭，桃園去年起跟進設置，不少公車族好不習慣，還有人質疑，北市就...

新竹兒藝節回歸 白天玩六大遊具、晚上看古蹟環形光雕

新竹市兒童藝術節著名品牌活動「風的運動場」將強勢回歸，市府規畫於4月2至5日於新竹左岸及舊城區登場，白天在新竹左岸不僅有...

盼再見燈會作品 市府決定兒藝節、新竹光臨藝術節展出

考量新冠肺炎疫情，新竹市政府與中央今年初決定停辦台灣燈會，市府指出，有近9成新竹市民支持這項決定，隨疫情趨緩，有7成受訪...

享受種菜農家樂 苗市廚餘示範農場報名抽籤

苗栗市公所廚餘示範農場每兩年報名抽籤都搶破頭，今年將於3月15日到3月26日上班時間受理報名，4月10日上午10點在維新...

竹縣芎林特色公園 首創客家方口獅大型遊具

新竹縣政府投入2億元改造公園罐頭遊具，規畫3年內打造22座特色公園，預計今年底可完成7座，其中芎林鄉的3座公園，設計團隊...

竹市首家銀髮健身俱樂部

新竹市政府今年爭取中央補助在北區樂齡學習中心，打造竹市第1家銀髮健身俱樂部，導入智慧化環狀運動系統器材，並依銀髮族不同身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。