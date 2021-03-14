盼再見燈會作品 市府決定兒藝節、新竹光臨藝術節展出

考量新冠肺炎疫情，新竹市政府與中央今年初決定停辦台灣燈會，市府指出，有近9成新竹市民支持這項決定，隨疫情趨緩，有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」。市長林智堅說，將規畫4月清明連假舉辦一年一度兒童藝術節，並於7至9月舉辦新竹光臨藝術節，會將藝文活動結合古蹟光雕作品，帶給民眾最有原創性的藝文饗宴。

市府今公布最新民調，高達87%的新竹市民對市府的防疫措施表現感到「滿意」，並且支持停辦台灣燈會的決定。但若疫情發展獲有效控制，有70.9%的民眾期待相關光雕藝術作品能以適當的方式展出。

同時，也有75.2%的新竹市民對竹市產業、經濟、觀光的復甦感到「有信心」，其中最期待復甦、占比最高的是「觀光旅遊」。

市府表示，今年清明連假將在左岸水源草原及新竹州廳舉辦兒童藝術節，邀集超過40攤文創市集和美食餐車，白天有大型遊具和藝文展演，晚上則可看到絕美古蹟光雕秀。另外，7至9月也會舉辦「新竹光臨藝術節」，推出光雕與燈飾作品，邀請大家來到竹市度過精彩的夏日假期。

該民調也顯示，87.2%受訪者對身為新竹市民感到光榮，有75.2%的民眾表示「滿意」林智堅的施政表現，過去一年來，令人最有感的是全市公園改建、天空纜線地下化等建設。

林智堅說，他任內以市民的需要與期待為第一優先，不僅用設計力導入公共建設，提升城市美學，也改善城市長期來缺乏優質公共建設的難題，竹市總體競爭力也因此在2020首度登上全國第一，讓市民找回光榮感、認同感。

市府表示，此份民調由新竹市政府委託循證民調有限公司調查，於本次民調自今年3月2日到3月9日間，對居住新竹市年滿20歲的民眾抽樣調查，完成數達1070份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。