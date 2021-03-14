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享受種菜農家樂 苗市廚餘示範農場報名抽籤
苗栗市公所廚餘示範農場每兩年報名抽籤都搶破頭，今年將於3月15日到3月26日上班時間受理報名，4月10日上午10點在維新客家文物館查驗身分抽籤，分3區、303個單位提供民眾免費享受田園種菜樂趣，洽詢電話037-331917。
市公所規畫廚餘示範農場A區維新里客家文物館旁約88個單位、B區維新里20鄰懷安22號環市道路旁約165個單位、C區玉清里復興路4段185號旁約50個單位，共303個單位，每個單位約2坪，市民1戶僅限登記1名，受委託人只能接受1戶委託辦理，抽籤前須完成戶口名簿查驗。
A、B、C 區分開抽籤，抽中區域耕種，不得要求重抽，中籤者取得免費耕作權2年，開放耕作2周內，如未進場種植，或期間違反禁用化學農藥及除草劑等有害土壤及環境等規定，將取消資格，苗栗市長邱鎮軍表示，希望中籤者把握當農夫的樂趣，好好辛勤耕耘，若中籤卻無耕作事實或違反規定，市公所將把機會讓給其他人。
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