竹縣芎林特色公園 首創客家方口獅大型遊具

新竹縣政府投入2億元改造公園罐頭遊具，規畫3年內打造22座特色公園，預計今年底可完成7座，其中芎林鄉的3座公園，設計團隊透過田野調查將在地文化融入，芎林公一公園規畫全國首創的客家特色「方口獅」遊具設施，將在年底與民眾見面。

產發處表示，芎林公一公園以客家方口獅為主題，設計一座有著方口獅外觀的大型遊戲設施，嘴部設計3條溜滑梯，讓孩子可以從獅方口中溜下來、肚子裡有塗鴉牆、尾巴有攀爬牆，並規畫方口獅展演廣場，提供在地舞團組織排練與小型演出的場地，還有共融親子鞦韆區、銀髮族體健區。

公三公園以運動為主軸，故事發想自「龜兔賽跑故事」，規畫4大區域，包含投籃沙坑區及共融轉轉杯沙坑區等學齡前及學齡設施；標準籃球場、200米地景運動跑道等青少年設施；銀髮體健設施提供一系列基本訓練站，讓銀髮族利用簡易訓練設施，對應上下公車、樓梯日常生活基本動作；戶外健身交叉訓練設施及有氧設施，則可提供各個年齡層訓練，並通過改變設施負荷和強度，來匹配使用者的需求和能力。

公四公園則結合當地原有地理條件，以淺山起伏地形特色，加入水環境功能，利用水霧降溫，設計出「水霧自然遊戲場」公園，解決居民先前反映過去公園炎熱問題，將園內分為3個區域，含水霧自然遊戲區、共融親子運動遊戲區、學齡前創意沙坑區，同時也兼具區域視線穿透性，讓父母們看到遊玩中孩子的動向。