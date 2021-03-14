快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣芎林特色公園 首創客家方口獅大型遊具

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
公四公園分為3個區域，含水霧自然遊戲區、共融親子運動遊戲區、學齡前創意沙坑區。圖／新竹縣政府提供
公四公園分為3個區域，含水霧自然遊戲區、共融親子運動遊戲區、學齡前創意沙坑區。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府投入2億元改造公園罐頭遊具，規畫3年內打造22座特色公園，預計今年底可完成7座，其中芎林鄉的3座公園，設計團隊透過田野調查將在地文化融入，芎林公一公園規畫全國首創的客家特色「方口獅」遊具設施，將在年底與民眾見面。

產發處表示，芎林公一公園以客家方口獅為主題，設計一座有著方口獅外觀的大型遊戲設施，嘴部設計3條溜滑梯，讓孩子可以從獅方口中溜下來、肚子裡有塗鴉牆、尾巴有攀爬牆，並規畫方口獅展演廣場，提供在地舞團組織排練與小型演出的場地，還有共融親子鞦韆區、銀髮族體健區。

公三公園以運動為主軸，故事發想自「龜兔賽跑故事」，規畫4大區域，包含投籃沙坑區及共融轉轉杯沙坑區等學齡前及學齡設施；標準籃球場、200米地景運動跑道等青少年設施；銀髮體健設施提供一系列基本訓練站，讓銀髮族利用簡易訓練設施，對應上下公車、樓梯日常生活基本動作；戶外健身交叉訓練設施及有氧設施，則可提供各個年齡層訓練，並通過改變設施負荷和強度，來匹配使用者的需求和能力。

公四公園則結合當地原有地理條件，以淺山起伏地形特色，加入水環境功能，利用水霧降溫，設計出「水霧自然遊戲場」公園，解決居民先前反映過去公園炎熱問題，將園內分為3個區域，含水霧自然遊戲區、共融親子運動遊戲區、學齡前創意沙坑區，同時也兼具區域視線穿透性，讓父母們看到遊玩中孩子的動向。

產發處說，公園基礎設計皆已公開在臉書專頁「五色鳥飛閱公園」，邀請民眾上網瀏覽，提供意見給設計單位參考。

公三公園以運動為主軸，其中銀髮體健設施提供一系列基本訓練站，讓銀髮族利用簡易訓練設施，對應上下公車、樓梯日常生活基本動作。圖／新竹縣政府提供
公三公園以運動為主軸，其中銀髮體健設施提供一系列基本訓練站，讓銀髮族利用簡易訓練設施，對應上下公車、樓梯日常生活基本動作。圖／新竹縣政府提供
芎林公一公園以客家方口獅為主題，設計一座有著方口獅外觀的大型遊戲設施。圖／新竹縣政府提供
芎林公一公園以客家方口獅為主題，設計一座有著方口獅外觀的大型遊戲設施。圖／新竹縣政府提供

延伸閱讀

竹縣家畜所邀動物行為專家開課 從毛孩視角看世界

鍾肇政文學生活園區與舊圖書館空間活化 形塑客家文學

內政部長徐國勇訪視竹縣警局 力求安定社會及民心

竹縣興隆國小教育創新課程 讓學生了解陪伴長輩的重要

相關新聞

桃園候車亭反了 公車族不習慣

「咦？這公車亭蓋反了嗎？」台北、台中近年出現倒懸式公車候車亭，桃園去年起跟進設置，不少公車族好不習慣，還有人質疑，北市就...

新竹兒藝節回歸 白天玩六大遊具、晚上看古蹟環形光雕

新竹市兒童藝術節著名品牌活動「風的運動場」將強勢回歸，市府規畫於4月2至5日於新竹左岸及舊城區登場，白天在新竹左岸不僅有...

盼再見燈會作品 市府決定兒藝節、新竹光臨藝術節展出

考量新冠肺炎疫情，新竹市政府與中央今年初決定停辦台灣燈會，市府指出，有近9成新竹市民支持這項決定，隨疫情趨緩，有7成受訪...

享受種菜農家樂 苗市廚餘示範農場報名抽籤

苗栗市公所廚餘示範農場每兩年報名抽籤都搶破頭，今年將於3月15日到3月26日上班時間受理報名，4月10日上午10點在維新...

竹縣芎林特色公園 首創客家方口獅大型遊具

新竹縣政府投入2億元改造公園罐頭遊具，規畫3年內打造22座特色公園，預計今年底可完成7座，其中芎林鄉的3座公園，設計團隊...

竹市首家銀髮健身俱樂部

新竹市政府今年爭取中央補助在北區樂齡學習中心，打造竹市第1家銀髮健身俱樂部，導入智慧化環狀運動系統器材，並依銀髮族不同身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。