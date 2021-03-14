竹縣家畜所邀動物行為專家開課 從毛孩視角看世界

許多民眾家中都飼養寵物貓狗，有時難免會遇到毛孩隨意亂吠叫、亂咬東西，或隨地大小便等問題。新竹縣動物收容所為了讓飼主和志工們能更了解毛孩們，邀請動物行為專家徐莉寧獸醫師到所內開設一系列毛孩課程，希望提升飼主貓狗知識與志工的專業能力。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，由於所內人力有限，因此需要志工們的熱心幫忙，近年來願意熱心投入幫忙浪浪的志工也越來越多，為了讓大家獲得更多貓狗的知識，更貼切的給予關愛照顧，家畜所特別和竹北社區大學、財團法人建蓁環境教育基金會及竹北收容所遛狗志工團隊合作，開設一系列紮實的動保志工培訓課程，學習貓狗的行為知識。

彭正宇說，這次課程特別邀請獸醫師徐莉寧擔任講師，徐醫師畢業於台大獸醫學碩士，並取得英國林肯大學臨床動物行為碩士，目前任職於專業的行為獸醫團隊，專精動物行為領域，希望藉由徐醫師的專業訓練，提升志工和飼主們的能力。

課程從3月13日起每周六上午10點至下午3點在家畜所舉辦，連續6周，每周排定不同主題，上午由徐莉寧授課講解，下午則由志工們實際操作遛狗。課程內容包含犬貓的傳染病預防措施、飲食問題、常見行為問題、認識攻擊行為，並安排認識流浪動物收容所，協助犬貓認養。