鍾肇政文學生活園區與舊圖書館空間活化 形塑客家文學

桃園市政府客家事務局今天在龍潭區龍元宮舉辦「鍾肇政地景環境形塑計畫暨龍潭舊圖書館空間活化使用計畫」聯合說明會，向里民說明，希望透過雙計畫工程，擴大鍾肇政文學生活園區營造範圍，提升以文學為基底的龍潭特色，並建置客家文化傳承平台。

客家事務局代理局長戴興達表示，鍾肇政文學地景形塑計畫以鍾肇政老師創作文本，作為分析地景之底蘊，在龍潭街上規畫特有主題空間，並將進行10處特色文學地景裝置設計施工，打造龍潭文學體驗路徑觀光亮點；鄰近的龍潭舊圖書館，也將透過空間活化計畫整建約100坪室內空間，規畫為客家活動、客語視聽、客庄青年創業辦公室，作為日後客家文化傳承重要基地。

鍾肇政文學生活園區以臺三線名人故居第一站，及文學教育基地為目標發展，連結龍潭文學地景及客庄故事，結合龍潭在地景點及節慶，將龍潭打造為藝文博物館。舊圖書分館未來一樓預計作為客家文化知識傳遞平台，打造講座及課程互動空間，盼能更貼近民眾生活，進而吸引青年留鄉投入地方創生。