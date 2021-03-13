桃園消防二大隊義消競技今登場 中壢中隊奪3個第1

桃園市政府消防局第二大隊今天在龍岡大操場舉辦義勇消防人員會操競技大賽，各項競賽第1名分別為幫浦射水新屋中隊、負重救生中壢中隊、著裝楊梅中隊、基本繩結中壢中隊、拔河中壢中隊，中壢中隊戰果輝煌，拿下3個第1。

第二大隊大隊長陳文宗指出，義勇消防人員有「活菩薩」的稱號，除平日執行宣導、救護、為民服務等勤務，一旦發生重大災害或火警，也會投入救災。為提升義消人員專業救災技能，熟練救災裝備器材使用技巧，以協助消防人員執行搶救任務，大隊舉辦義消競技，也是義消重要賽事。

全國義消競技大賽原訂去年舉辦，因疫情影響延至今年10月，桃園競技大賽也延至5月舉辦，參賽義消平日工作雖然忙碌，但榮譽心很重，大家利用晚上及假日在單位自主訓練，今天的競賽，大家都展現訓練有素的精采技術，優異選手將代表第二大隊參加市競技大賽，與各大隊選手比拚。