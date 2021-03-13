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台灣好湯金泉獎票選 苗栗加碼10萬元為泰安溫泉催票

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」票選活動，即日起至31日中午12點進行網路票選，投票就有機會獲得iPhone12、住宿券及泡湯券等大獎；苗栗縣政府賣力拉票，特別結合泰安溫泉區觀光發展協會加碼超過10萬元的住宿及泡湯券，呼籲民眾每人每天投7票、唯一投給「泰安溫泉區」，要把榮耀留在苗栗。

苗栗縣文化觀光局指出，泰安溫泉區已有逾百年歷史，獲交通部觀光局全台「十大好湯」殊榮，，更有「美人湯」稱號，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇；泰安溫泉區多元舒適的溫泉會館林立，地理優勢結合客家及原住民泰雅族的人文風情，適合商務、情侶、家庭及三五好友來住宿，加上鄰近熱門景點、特色小吃及伴手禮商圈，從白天到夜晚都不無聊。

苗栗縣政府指出，為邀請更多民眾參與這次票選，並把票全部集中投給泰安溫泉，特別與溫泉業者合作加碼，包括虎山溫泉會館、湯悅溫泉會館、湯唯溫泉渡假會館、錦水溫泉飯店及騰龍山莊等多家溫泉業者，加碼價值超過10萬元共60張住宿及泡湯券，活動資訊可洽詢Facebook粉絲專頁「苗栗玩透透」。

縣府文觀局長林彥甫表示，即日起民眾每天只要上台灣好湯票選網站，只要登入Facebook帳號即可參與投票，呼籲大家把票投給「泰安溫泉」，一起為苗栗加油。

苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉有美人湯之稱。圖／苗栗縣政府提供

溫泉 觀光局 苗栗縣

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