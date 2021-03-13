快訊

草草戲劇節舞者喚不醒猝逝 妻急喊：救我老公

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

太陽能光電減碳達33座大安森林公園 竹市將再推22處

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，成效不錯，圖為市長林智堅先前參加新竹市立中小學太陽能光電啟用典禮的畫面。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，成效不錯，圖為市長林智堅先前參加新竹市立中小學太陽能光電啟用典禮的畫面。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，累積減碳量約4988公噸，相當於13座大安森林公園，由於成效良好，市府今天指出，已啟動第3期綠能建置將再增22處，3月底前將與廠商簽約，目標明年第2季完成5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，預計年發電量達600萬度，減碳量約3千公噸，近8座大安森林公園減碳量。

竹市府完成2期太陽光電裝置，選定市府機關與校園等40處公有房地，總設置量為7.662MW，去年總發電量980萬度、減碳量約4988公噸，等於41.6萬棵樹木1年的減碳量，不僅節能減碳效果亮眼，公有房地標租收入也不錯，去年租金收入875萬元。

市府產發處長張力可說，標租收入將用在強化市府機關與校園能源教育、節能減碳改善及公有財產修繕等，香山高中是新竹市「校園發電王」，校內太陽光電設置量為441kW（瓩），累計總發電量157萬度、減碳量約800公噸，租金收入回饋的獎勵金已達68萬元，香山高中也決定將運用於修繕公有財產，並汰換校內老舊太陽能熱水器。

新竹市產業發展處指出，第3期綠能建置標租案確定將再加入19所國中小，在校園屋頂設置太陽光電，能降低校園裝設冷氣的耗能，也可以阻絕熱能，讓室內溫度降低3到4度，並成為環境教育展示中心，標租案也吸引9家廠商投標競爭激烈，預計月底簽約。

得標廠商租期為9年11個月，可續約1次，市府指出，將力拚明年第2季完成5MW（百萬瓦）太陽光電裝置，也盼藉此帶動市民及民間企業投入太陽光電發電系統設置。

新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，成效不錯，香山高中更堪稱是校園發電王。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，成效不錯，香山高中更堪稱是校園發電王。圖／新竹市政府提供

減碳 大安森林公園 新竹

延伸閱讀

陪伴長者健康老化 竹市成立首家銀髮健身俱樂部

台北杜鵑花季 大安森林公園登場

中鋼建廠50周年 辦植樹減碳活動

中鋼建廠50周年 舉辦植樹減碳活動

相關新聞

火炎山登山口華麗變身迎客 林管處攜登山團體打造綠蔭

林務局新竹林區管理處與火炎山登山協會成員今天上午在火炎山登山口舉辦原生植栽綠美化活動，選用的苗木都是火炎山地區具有特色的...

「不想一輩子坐輪椅」10歲才會走路 腦麻體大生將畢業

「先天腦性麻痺，我到國小3年級才會走路」張亦辰就讀國立體育大學4年級今年將畢業，一出生坐輪椅、拿助行器，歷經8次開刀、長...

桃園蘆竹成立腦麻日照中心 15名額上限開放報名

桃園市成立第6間身心障礙者社區式日間照顧中心「蘆竹區嘻皮廬日照中心」，是專為腦性麻痺身障者打造，可體驗順練上肢體能的地板...

再不領就要收歸國庫 新竹縣徵收補償費保管款高達6.2億

新竹縣政府地政處統計，從2000年公布施行土地徵收條例後，截至今年2月，未受領徵收補償仍有高達1536筆、總金額6億25...

新竹市農會3巨頭出爐 總幹事創7連霸紀錄

新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，改選結果全體理事、監事一致投票表決通過...

陪伴長者健康老化 竹市成立首家銀髮健身俱樂部

新竹市是最年輕城市，人口老化程度全國倒數第1，不過市府為陪伴長者健康老化、延緩失能，今年爭取中央補助，試辦新竹市第1家銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。