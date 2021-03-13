太陽能光電減碳達33座大安森林公園 竹市將再推22處

新竹市政府推動公有房地設置太陽光電裝置，迄今已完成40處，累積減碳量約4988公噸，相當於13座大安森林公園，由於成效良好，市府今天指出，已啟動第3期綠能建置將再增22處，3月底前將與廠商簽約，目標明年第2季完成5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，預計年發電量達600萬度，減碳量約3千公噸，近8座大安森林公園減碳量。

竹市府完成2期太陽光電裝置，選定市府機關與校園等40處公有房地，總設置量為7.662MW，去年總發電量980萬度、減碳量約4988公噸，等於41.6萬棵樹木1年的減碳量，不僅節能減碳效果亮眼，公有房地標租收入也不錯，去年租金收入875萬元。

市府產發處長張力可說，標租收入將用在強化市府機關與校園能源教育、節能減碳改善及公有財產修繕等，香山高中是新竹市「校園發電王」，校內太陽光電設置量為441kW（瓩），累計總發電量157萬度、減碳量約800公噸，租金收入回饋的獎勵金已達68萬元，香山高中也決定將運用於修繕公有財產，並汰換校內老舊太陽能熱水器。

新竹市產業發展處指出，第3期綠能建置標租案確定將再加入19所國中小，在校園屋頂設置太陽光電，能降低校園裝設冷氣的耗能，也可以阻絕熱能，讓室內溫度降低3到4度，並成為環境教育展示中心，標租案也吸引9家廠商投標競爭激烈，預計月底簽約。