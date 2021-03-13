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擲筊1次就獲土地公同意 竹北福興宮善心捐救護車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
在信眾及多位竹北地區議員代表們的見證下，消防局長孫福佑從福興宮主委劉福登的手中接下救護車手執板，象徵救護車捐贈。圖／新竹縣消防局提供
在信眾及多位竹北地區議員代表們的見證下，消防局長孫福佑從福興宮主委劉福登的手中接下救護車手執板，象徵救護車捐贈。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣竹北市福興宮管委會考量取之社會、用之社會，擲筊1次就獲土地公應允，捐贈新竹縣政府消防局1輛救護車，並選在3月13日土地公聖誕的前1天辦理捐贈典禮，縣消防局局長孫福佑代表受贈，表示該輛救護車將分配至福興宮轄內的光明消防分隊，守護竹北地區民眾的生命安全。

福興宮主委劉福登表示，福興宮的歷史可追溯至清末，原址位於光明三路，最初是座占地不到1坪的石砌小廟，土地公也以石頭代替，當時稱之為「田中伯公」；1982年新竹縣、市分家，縣府辦理土地重畫、區段徵收，才搬至光明五街現址，信眾們則為土地公塑神像，並多了土地婆相伴。

劉福登也回憶，小時候縣政府附近一眼望去都是農地，除了種稻也有種甘蔗，還有專門運送甘蔗的五分車鐵道，一直延伸到新竹市。劉福登說，當時的「田中伯公」由附近5戶左右的人家輪流奉祀，現今福興宮周圍大樓林立人口大幅度的增長，綠野平疇已不復見。

劉福登還說，福興宮位處縣治區內，因此除了鄰近的住戶外，包括歷任縣長、各局處主管也經常來為土地公獻上清香，現在香案上還有縣長楊文科以及議員敬獻的鮮花。

他也說，福興宮雖然比不上眾多知名大廟香火鼎盛，但信徒倒也源源不絕，甚至還有遠從台中、彰化的民眾特地來捐獻，香油錢在扣除必要支出後，每年都有些許盈餘，長久下來累積為一筆較大的金額，福興宮管理委員會的委員們考量取之社會、用之社會，想要以香油錢捐贈所轄消防隊救護車，沒想到擲筊請示土地公時，第1次就獲得「聖筊」。

但當委員們興奮地帶著200萬元到消防局表示要捐贈救護車時，卻得知救護車為特種車輛，除了車體外，還需要改裝以及增購急救用專用器材、設備，至少也要270萬元，委員們只好再回去向土地公請示，這次一樣立刻就獲得同意。

此次福興宮所捐贈的救護車由高階日系車體打造，妥善率高，救護車後艙配有前向式旋轉安全式座椅，讓出勤同仁安全更有保障，也不影響救護處置，後艙的置物櫃也改為可拆式快取系統，讓車內空間可靈活調整更具彈性，大幅提升緊急救護的能量。

消防局長孫福佑表示，土地公是民間最普遍的信仰，福興宮更是消防局所在的守護神，感謝土地公以及管理委員會對消防事務的支持，這次獲贈的救護車，是信徒們涓滴匯成的心意，將善加運用，共同來守護新竹縣民。

在信眾及多位竹北地區議員代表們的見證下，消防局長孫福佑從福興宮主委劉福登的手中接下救護車手執板，象徵救護車捐贈。圖／新竹縣消防局提供
在信眾及多位竹北地區議員代表們的見證下，消防局長孫福佑從福興宮主委劉福登的手中接下救護車手執板，象徵救護車捐贈。圖／新竹縣消防局提供

土地公 救護車 新竹

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