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公車候車亭蓋反了？桃園新公車亭掀熱議

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市去年開始建置倒懸式公車候車亭，可減少占用人行道空間，但也引來不少用路人好奇，以為公車亭蓋反了。 記者張裕珍／攝影
桃園市去年開始建置倒懸式公車候車亭，可減少占用人行道空間，但也引來不少用路人好奇，以為公車亭蓋反了。 記者張裕珍／攝影

「咦？這公車亭蓋反了嗎？」桃園多處新設公車候車亭屋簷與座位設計朝內，讓不少公車族詫異是否施工錯誤，市府交通局解釋，此為倒懸式候車亭，可減少占用人行道空間，不過仍有公車族認為，反向設計不易候車，看不到公車即將到站，交通局坦言確有此疑慮，表示將因地制宜調整公車亭，可拿掉玻璃或座位，符合當地民眾需求。

桃園市交通局去年開始推出倒懸式候車亭，已設置15處，有別以往的正懸式候車亭設計，反向形式讓用路人看了很不習慣，位於龜山區長壽路與振興路口的倒懸式候車亭，日前就曾在網路掀起熱議，有網友猜是「涼亭？」還有人虧是「防撞候車亭？」

不少公車族也對倒懸式候車亭設計評價不一，有民眾認為，倒懸式設計節省空間，也不怕風吹雨淋，更不用擔心下雨來時，車子經過會被積水噴濺，但也有民眾覺得這種設計不方便等車，若長者行動不便坐在座位上，看不到公車是否到站，得轉身留意。

交通局公共運輸科指出，傳統候車亭占地大，不僅影響行人通行，也成了輪椅族阻礙，由於桃園人行道幅度不寬，且路側與人行道都有水溝，也不利設置候車亭，因此倒懸式候車亭很適合桃園人行道環境，可讓人行道維持最基本的1.2至1.5公尺寬度。

公共運輸科長陳家緯說，倒懸式候車亭造價約40萬元，比傳統候車亭少4成經費，交通局會選擇本就搭車人數不多的站位設置，並在候車亭提供到站資訊，北市倒懸式候車亭幾乎都拿掉玻璃維持通透，但遮風避雨效果也打了折，桃園將因地制宜，與當地民眾溝通，有需要再拿掉玻璃或座位，但若人行道空間足夠，仍以設正懸式為優先。

人行道 公車

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