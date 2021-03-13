公車候車亭蓋反了？桃園新公車亭掀熱議
「咦？這公車亭蓋反了嗎？」桃園多處新設公車候車亭屋簷與座位設計朝內，讓不少公車族詫異是否施工錯誤，市府交通局解釋，此為倒懸式候車亭，可減少占用人行道空間，不過仍有公車族認為，反向設計不易候車，看不到公車即將到站，交通局坦言確有此疑慮，表示將因地制宜調整公車亭，可拿掉玻璃或座位，符合當地民眾需求。
桃園市交通局去年開始推出倒懸式候車亭，已設置15處，有別以往的正懸式候車亭設計，反向形式讓用路人看了很不習慣，位於龜山區長壽路與振興路口的倒懸式候車亭，日前就曾在網路掀起熱議，有網友猜是「涼亭？」還有人虧是「防撞候車亭？」
不少公車族也對倒懸式候車亭設計評價不一，有民眾認為，倒懸式設計節省空間，也不怕風吹雨淋，更不用擔心下雨來時，車子經過會被積水噴濺，但也有民眾覺得這種設計不方便等車，若長者行動不便坐在座位上，看不到公車是否到站，得轉身留意。
交通局公共運輸科指出，傳統候車亭占地大，不僅影響行人通行，也成了輪椅族阻礙，由於桃園人行道幅度不寬，且路側與人行道都有水溝，也不利設置候車亭，因此倒懸式候車亭很適合桃園人行道環境，可讓人行道維持最基本的1.2至1.5公尺寬度。
公共運輸科長陳家緯說，倒懸式候車亭造價約40萬元，比傳統候車亭少4成經費，交通局會選擇本就搭車人數不多的站位設置，並在候車亭提供到站資訊，北市倒懸式候車亭幾乎都拿掉玻璃維持通透，但遮風避雨效果也打了折，桃園將因地制宜，與當地民眾溝通，有需要再拿掉玻璃或座位，但若人行道空間足夠，仍以設正懸式為優先。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言