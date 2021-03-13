頭份中央路綠網工程將完工 議員騎車實測待轉問題多

苗栗縣頭份市主要幹道中央路進行的「城市慢行綠網建置工程」即將完工，但縣議員陳光軒接獲許多機車族反映路口待轉的標示、畫設出現亂象，有的路口有待轉標示卻未畫設待轉區，有的無待轉標示也無待轉區，但內側車道卻禁行機車，難道要機車騎士從外側切到內側左轉？陳光軒建議縣府應盡快採取統一的規畫，避免危險情況發生。

苗栗縣政府工務處表示，中央路進行的工程預計3月20日完成，目前尚未完工驗收，路口待轉的設計先前有數個版本，工務處會進行全盤檢討，在完工前進行改善。

陳光軒今天在臉書PO文指出，總經費3.4億元的中央路「城市慢行綠網建置工程」即將完成，但最近很多機車族反映路口亂象，昨天他請助理到中央路騎一遍，了解各路口機車待轉與不待轉的設計，晚上自己再跑一遍，都發現幾個很莫名錯誤，甚至影響機車族行車安全，造成汽、機車衝突機會升高。

陳光軒整理出幾項問題，部分路口有設置待轉標示，依規定須強制兩段式左轉，但卻沒畫設待轉區，要機車族往哪裡待轉？部分路口沒設置待轉標示、無畫設待轉區，照理不須兩段式左轉，機車可直接從內側車道左轉，但內側車道卻畫設「禁行機車」，難道要機車族從外側車道於路口再硬切內側左轉嗎？