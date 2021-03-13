苗栗植樹節活動配合防疫 今年採臉書直播宣導

苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播辦植樹活動，縣長徐耀昌呼籲鄉親一起種樹，綠化美好家園，為地球減碳盡一分心力。

每年3月是植樹月，農委會訂今年植樹月主題「森存之道」，盼營造良好棲地，讓原生物種都能夠好好生存，並將高山森林保育繼續向淺山平原地帶延展，建構國土生態保育。

縣府往年為響應植樹月都會辦大型植樹節活動，宣導鄉親種樹愛地球，今年因疫情影響，為降低大型活動的群聚風險，苗栗縣植樹節活動改為臉書直播植樹。

徐耀昌、新竹林管處長夏榮生、議長鍾東錦、縣議員林寶珠、廖秀紅、余文忠、廖英利、陳碧華、劉順松、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、代表、里長多人在竹南鎮大厝里公園進行現場直播植樹活動；在聽取苗農退休森林科教師彭宏源解說今天種植的台灣櫸、流蘇、光臘樹3種樹苗特色及植樹注意事項、重要步驟後，大家一起動手剷土、澆水、植樹，共種下20棵樹苗。