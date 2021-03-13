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苗栗植樹節活動配合防疫 今年採臉書直播宣導

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播方式辦植樹活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播方式辦植樹活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播辦植樹活動，縣長徐耀昌呼籲鄉親一起種樹，綠化美好家園，為地球減碳盡一分心力。

每年3月是植樹月，農委會訂今年植樹月主題「森存之道」，盼營造良好棲地，讓原生物種都能夠好好生存，並將高山森林保育繼續向淺山平原地帶延展，建構國土生態保育。

縣府往年為響應植樹月都會辦大型植樹節活動，宣導鄉親種樹愛地球，今年因疫情影響，為降低大型活動的群聚風險，苗栗縣植樹節活動改為臉書直播植樹。

徐耀昌、新竹林管處長夏榮生、議長鍾東錦、縣議員林寶珠、廖秀紅、余文忠、廖英利、陳碧華、劉順松、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、代表、里長多人在竹南鎮大厝里公園進行現場直播植樹活動；在聽取苗農退休森林科教師彭宏源解說今天種植的台灣櫸、流蘇、光臘樹3種樹苗特色及植樹注意事項、重要步驟後，大家一起動手剷土、澆水、植樹，共種下20棵樹苗。

縣府農業處林務科指出，想植樹的鄉親可經由林務局各地林區管理處的贈苗活動免費領取樹苗，相關資訊請連結林務局2021植樹月贈苗活動一覽表網站查詢，歡迎踴躍領取，落實防疫新「森」活，為地球每種生物打造更宜居的環境。

苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播方式辦植樹活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處上午在竹南鎮大厝里公園以臉書直播方式辦植樹活動。圖／苗栗縣政府提供

直播 徐耀昌 植樹節

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