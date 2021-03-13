火炎山登山口華麗變身迎客 林管處攜登山團體打造綠蔭

林務局新竹林區管理處與火炎山登山協會成員今天上午在火炎山登山口舉辦原生植栽綠美化活動，選用的苗木都是火炎山地區具有特色的樹種，期待未來這些樹苗長大後能營造綠蔭扶疏且具有生態教育意義的登山口面貌。

新竹林管處指出，今天在登山口栽植的樹木主要是金毛杜鵑、青剛櫟、大頭茶、山黃梔共4種，都是台灣原生植物，能適應火炎山多石礫環境且耐旱，生命力強韌，尤其金毛杜鵑更是可在陡峭山壁上生長的「狠角色」，金毛杜鵑還被喻為是火炎山的另一種「火」，據當地老輩描述，以前火炎山長滿金毛杜鵑，每年3至 5月花期，火紅色的花朵綻放，整座山猶如著火般。

另外，山黃梔及青剛櫟喜歡長在火炎山的背陽及向陽山坡，大頭茶生長在山稜線上，各據不同棲地，也各有特殊花果，是登山遊人欣賞、認識野外自然生態的好素材。2019年知名登山網站「健行筆記」舉辦全台縣市步道大票選，火炎山榮獲第1名，隨後在社群媒體與網美推波助瀾下，到訪火炎山的民眾愈來愈多，如今每天至少都有百人以上遊客，假日時人數更破千。